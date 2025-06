Incendio minaccia l'aeroporto di Alghero, scalo chiuso e voli dirottati su Cagliari

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È scoppiato un vasto incendio sul monte Zirra, tra la borgata di Santa Maria La Palma e l’aeroporto di Alghero, nella parte nord occidentale della Sardegna. Nonostante l’intervento di due elicotteri e di un aereo Canadair, le operazioni di spegnimento risultano molto complesse. Lo scalo è stato chiuso e i voli in arrivo sono stati dirottati su Cagliari.

Incendio ad Alghero, minacciato l'aeroporto

Un vasto incendio è scoppiato nella borgata di Santa Maria La Palma, sul monte Zirra, nella parte nord occidentale della Sardegna, a pochi chilometri dall’aeroporto di Alghero.

Lo riporta il quotidiano locale l’Unione Sarda, che riporta anche che le fiamme si sarebbero pericolosamente avvicinate anche ad alcune case della borgata, oltre a rendere impossibili decolli e atterraggi dallo scalo, che è stato chiuso.

I vigili del fuoco stanno intervenendo con gli uomini del corpo forestale e della protezione civile, ma il caldo e il forte vento che sta interessando la zona hanno reso molto difficile lo spegnimento delle fiamme.

Chiuso l’aeroporto di Alghero, voli dirottati su Cagliari

L’incendio del monte Zirra sta avendo un forte impatto sull’aeroporto di Alghero. Il fumo alzato dalle fiamme del rogo ha reso quasi impossibili decolli e atterraggi da tutto lo scalo, molto trafficato per via della stagione estiva.

Nel pomeriggio del 29 giugno l’aeroporto è stato chiuso e tutti i voli in arrivo sono stati dirottati all’aeroporto di Cagliari, con notevole disagio per i passeggeri, dato che i due scali distano più di 160 chilometri.

Al momento sono due i voli nazionali deviati, quello in arrivo da Pisa e un altro in arrivo da Catania. A questi va ad aggiungersi un volo internazionale che era partito dalla città di Barcellona, in Spagna.

Gli altri incendi in Sardegna

Il 29 giugno è stata una giornata molto difficile per quanto riguarda degli incendi in Sardegna. Oltre al rogo che ha minacciato l’aeroporto di Alghero, si sono verificate altre due emergenze.

Un incendio è scoppiato molto vicino all’ospedale di Ozieri, in provincia di Sassari, intorno alle 14:00 in un’area densamente popolata alla periferia del Paese. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento di Canadair ed elicotteri.

Un altro rogo è divampato a Villacidro, nella provincia del Sud Sardegna, e ha richiesto l’intervento di tre elicotteri per essere domato.