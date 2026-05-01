Incendio Monte Faeta, 3500 evacuati e 800 ettari in fumo: fiamme spinte dal vento ma rogo contenuto al 70%

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Prosegue l’emergenza incendio sul Monte Faeta, dove da tre giorni le fiamme stanno devastando un’ampia area boschiva tra le province di Pisa e Lucca. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di oltre 800 ettari andati in fumo, mentre la situazione resta in continua evoluzione a causa del vento che alimenta nuovi focolai e complica le operazioni di spegnimento. Si stima che, tuttavia, il 70% dell’incendio sia stato domato.

Incendio Monte Faeta, evacuazioni per 3.500 persone

Il momento più critico si è registrato nella notte fra il 30 aprile e il 1° maggio, quando le raffiche di vento hanno spinto il fronte del fuoco verso le abitazioni.

Ad Asciano, frazione di San Giuliano Terme, è stata disposta una nuova evacuazione che ha coinvolto circa 3.500 persone. L’ordine ha interessato l’area fino alla strada provinciale 30, con l’allontanamento immediato dei residenti per ragioni di sicurezza.

Evacuazioni a causa dell’incendio di Monte Faeta sono state disposte anche sul versante lucchese, in particolare a Santa Maria del Giudice, dove alcune abitazioni si trovano in zone direttamente esposte all’avanzata delle fiamme. Attivati punti di accoglienza e assistenza per la popolazione, con particolare attenzione alle persone fragili.

800 ettari distrutti, incendio contenuto al 70%

Secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione Toscana, l’area del rogo è stata contenuta per circa il 70%, ma restano attivi numerosi focolai generati dal fenomeno dello spotting. L’area interessata si estende per circa 17 chilometri.

Le condizioni meteo continuano a rappresentare un fattore determinante: dopo una fase di relativa tregua, il vento ha ripreso a intensificarsi, rendendo più difficili le operazioni e aumentando il rischio di nuove riprese.

Canadair, elicotteri e centinaia di uomini in campo

Sul posto, per contenere le fiamme su Monte Faeta, operano senza sosta decine di squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile e operatori del sistema antincendi boschivi. In azione anche quattro Canadair e diversi elicotteri, impegnati nei lanci d’acqua soprattutto sul versante lucchese.

Le operazioni proseguono sia da terra, con il presidio delle abitazioni, sia dall’alto, con interventi mirati per contenere l’espansione del fronte del fuoco. Utilizzati anche droni con termocamere per individuare i focolai attivi.

Esercito in campo

Per gestire l’emergenza è stato attivato anche l’esercito, impegnato nel supporto alle evacuazioni e nel trasferimento dei cittadini verso le aree di accoglienza. Rafforzati i controlli nelle zone evacuate per prevenire episodi di sciacallaggio.

Le autorità sanitarie raccomandano ai residenti delle aree limitrofe di rimanere in casa con le finestre chiuse e di evitare attività all’aperto in presenza di fumo, soprattutto per le persone più fragili.

Ipotesi sull’origine del rogo

Tra le cause dell’incendio prende corpo l’ipotesi di un abbruciamento di potature di ulivo sfuggito al controllo in un’area privata sul versante lucchese.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione altamente infiammabile, si sarebbero rapidamente propagate fino a coinvolgere entrambi i crinali del monte.