Incendio nei boschi del monte Goi a Como, paura e preoccupazione per le fiamme che minacciano le case

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’incendio scoppiato sulle pendici del Monte Goi, a Como, ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, con le fiamme che alimentate dal forte vento si sono avvicinate alle zone residenziali del capoluogo lariano, mentre fumo e cenere sono arrivati anche in centro città e nei Comuni di Cernobbio e Moltrasio.

Incendio su monte Goi vicino Como

L’incendio è divampato nel pomeriggio di giovedì 13 agosto. La situazione ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del fuoco, impegnati con circa 80 uomini arrivati da Como, dalla provincia e da altre zone della Lombardia. Sul posto sono intervenuti anche i volontari Antincendio boschivo, la Polizia Locale e la Protezione Civile.

Sul posto sono arrivati anche il sindaco di Como Alessandro Rapinese, i funzionari del Comando provinciale dei vigili del fuoco e il responsabile della Protezione Civile di Como.

Nella notte la situazione è apparsa particolarmente critica, tanto che i pompieri hanno concentrato parte delle loro forze sulla protezione delle abitazioni.

Particolare attenzione è stata riservata anche a una casa di cura per persone con disabilità, che si trova nella zona interessata dall’incendio.

Le evacuazioni

È stata inoltre decisa l’evacuazione di alcune abitazioni. Le prime due palazzine sono state evacuate in via precauzionale nella serata di giovedì, mentre durante la notte se ne sono aggiunte altre, soprattutto a causa della qualità dell’aria, diventata densa e irrespirabile.

La Polizia Locale è stata impegnata nella gestione della viabilità e nelle attività di supporto all’ordine pubblico. E particolare attenzione è stata rivolta anche alla protezione dei ripetitori, così da garantire le comunicazioni.

L’incendio ha avuto conseguenze anche sulla viabilità. Al momento risultano chiuse via Madruzza e via Oltrecolle, quest’ultima importante collegamento con la strada Statale per Lecco.

Canadair ed elicotteri in azione

Dalle 7 della mattina di venerdì 14 agosto sono entrati in azione due Canadair dei Vigili del fuoco. Previsto anche l’impiego di due elicotteri regionali.

Dopo una notte molto impegnativa, la situazione in mattinata è apparsa in lieve miglioramento. Le fiamme sarebbero sotto controllo, anche se dalla montagna continuano ad alzarsi lunghe colonne di fumo. Segno della presenza di focolai ancora attivi. Resta alta l’attenzione, soprattutto per il possibile effetto del vento che potrebbe alimentare nuovamente le fiamme.