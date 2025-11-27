Incendio nei grattacieli di Hong Kong, famiglie in coda per identificare i morti: si cercano ancora superstiti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A Hong Kong proseguono le ricerche di eventuali superstiti all’enorme incendio che ha devastato i grattacieli di un grande complesso residenziale nel quartiere di Tai Po. Nel rogo al Wang Fuk Court sono morte almeno 55 persone e altre decine sono rimaste ferite. Non è chiaro quante persone si trovassero negli edifici al momento dello scoppio dell’incendio, ma da quanto emerso ci sarebbero decine di persone rimaste intrappolate e circa 280 dispersi.

Incendio nei grattacieli di Hong Kong, si cercano superstiti

Sono 55 finora le vittime accertate del grosso incendio che ha devastato a Hong Kong sette delle otto torri residenziali di Wang Fuk Court, ne quartiere di Tai Po. I feriti ricoverati in ospedale sono 76, 15 dei quali in condizioni critiche.

L’incendio è scoppiato mercoledì 26 novembre al Wang Fuk Court, un grande complesso residenziale a nord del centro città composto da otto torri di 31 piani, per un totale di 1.984 appartamenti.

ANSA Volontari al lavoro per aiutare gli sfollati

Mentre il bilancio delle vittime continua a salire, i vigili del fuoco hanno affermato di non “escludere di poter salvare altri feriti”.

Anche se sono minime le possibilità di sopravvivenza dei residenti intrappolati: a 24 ore di distanza i vigili del fuoco sono riusciti a mettere sotto controllo l’incendio solo in parte, le fiamme divampano ancora ai piani superiori di tre torri.

Non è ancora chiaro quante persone si trovassero all’interno degli edifici quando è divampato un incendio. Secondo un censimento del 2021 nel complesso abitavano circa 4.600 persone.

Il South China Morning Post riferisce che mancherebbero all’appello circa 280 persone.

Famiglie in coda per identificare i morti

Intanto molte persone che hanno familiari scomparsi nell’incendio a Hong Kong aspettano con ansia fuori dagli edifici in fiamme notizie dei loro cari.

Le autorità dell’ex colonia britannica hanno messo a disposizione le fotografie delle persone ufficialmente decedute, così che le famiglie possano identificarle.

Circa 50 persone si sono già messe in fila presso la Kwong Fuk Community Hall per poter visionare le foto.

Avviata inchiesta sui lavori di ristrutturazione

Dopo l’incendio il governo di Hong Kong ha annunciato l’ispezione dei complessi residenziali sottoposti a lavori di ristrutturazione per verificare la “sicurezza di impalcature e materiali da costruzione”.

“Il governo sarà unito a tutti i cittadini di Hong Kong e siamo fiduciosi che saremo in grado di superare questo momento insieme”, ha detto sui social il governatore John Lee.

Anche la Commissione indipendente contro la corruzione di Hong Kong (Icac) ha annunciato che avvierà un’indagine penale sui lavori di ristrutturazione del Wang Fuk Court, per chiarire le ipotesi di “possibile corruzione relativa ai grandi lavori di ristrutturazione”.

Il complesso era in fase di ristrutturazione: le cause non sono ancora note ma l’incendio è stato alimentato anche dai ponteggi in bambù che erano stati montati attorno agli edifici.

Le impalcature in bambù sono molto diffuse a Hong Kong e in altri paesi asiatici, in quanto più economiche e più facili da montare di quelle in metallo.