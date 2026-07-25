Incendio nel Cagliaritano, due canadair per spegnere le fiamme: evacuata la casa delle suore

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Un vasto incendio ha avuto origine in un’area boschiva sulle pendici dei monti Sette Fratelli di Cagliari, in località San Priamo. Diverse persone sono state evacuate, tra cui le suore e gli ospiti del complesso religioso “Casa monsignor Angioni”. In azione due Canadair per spegnere il rogo, operazione resa difficoltosa dal vento di scirocco.

Evacuazioni a causa dell’incendio nel Cagliaritano

Nell’area, dalle prime informazioni, risultano due punti fuoco sul versante boscato ad ovest della frazione omonima con fiamme alte. L’incendio è stato dichiarato di interfaccia perché sono presenti diversi villaggi.

Una famiglia e la comunità alloggio per anziani “monsignor Angioni” a San Gregorio sono stati evacuati.

ANSA

Sul posto è arrivata anche la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu. Intanto due Canadair di stanza a Olbia, un Super Puma l’A500 dell’Aeronautica militare e due elicotteri leggeri, oltre alle squadre a terra, sono all’opera per contenere il rogo.

Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dal forte vento di scirocco.

Cenere sulla casa delle suore

“Le fiamme sono proprio sul versante sopra la casa per anziani delle suore del Buon Pastore. Io sono qui e sta piovendo cenere”, ha detto all’ANSA la sindaca Pusceddu.

Il complesso si trova in località San Gregorio a ridosso della vecchia statale 125 “Orientale Sarda” che passa attraverso i boschi dei monti dei Sette Fratelli, nel sud est della Sardegna.

La struttura è gestita dalle suore della Congregazione delle Figlie di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore.

In tutto, compresa la famiglia già allontanata da casa, sono 10 le persone portate via dall’area.

Bruciati ettari di bosco

L’aria intrisa di fumo a causa dell’incendio è arrivata a diverse abitazioni del posto e al bar ristorante sulla strada.

Gli anziani e le suore sono stati portati via con un pulmino e scortati dalla polizia locale di Sinnai.

Bruciati diversi ettari di bosco, ma la situazione sarebbe in miglioramento anche se ci sono ancora alcuni focolai che si riaccendono.

Ancora non sono stati stimati gli eventuali danni ad abitazioni e aziende.