Incendio nel carcere di Viterbo, nuovo rogo appiccato dai detenuti in isolamento: "Situazione insostenibile"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ancora un incendio nel carcere di Viterbo. A distanza di pochi mesi dal rogo che ha causato oltre 20 intossicati tra detenuti e agenti nella casa circondariale Nicando Izzo, un nuovo rogo è scoppiato nel reparto di isolamento del penitenziario in località Mammagialla. A denunciare il fuoco appiccato dai carcerati sono stati i sindacati della polizia penitenziaria, che ha usato il grave episodio per richiamare l’attenzione sulla “situazione insostenibile” del sovraffollamento nell’istituto.

Il nuovo incendio nel penitenziario di Viterbo

L’incendio è divampato nel penitenziario di Viterbo nella serata di sabato 19 settembre. Secondo le informazioni rese pubbliche dalle sigle sindacali della polizia penitenziaria, ad appiccare il fuoco sono stati i detenuti reclusi nelle celle di isolamento.

Nello stesso reparto del carcere di Viterbo era scoppiato a fine luglio un altro rogo dopo che erano stati dati alle fiamme alcuni materassi, facendo finire in ospedale per intossicazione 23 persone, tra cui sei agenti e lo stesso comandante del corpo.

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La denuncia dei sindacati

Nella casa circondariale sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme e il personale sanitario del 118. Ma, come riportato dalla stampa locale, in questa occasione non sono stati registrati né intossicati né feriti.

Il grave episodio ha però riacceso i riflettori sul sovraffollamento e le condizioni di sicurezza dei detenuti e degli agenti all’interno del penitenziario.

Rivolgendo il proprio sostegno e ringraziamento al personale impegnato nell’emergenza, i sindacati hanno ricordato con un comunicato congiunto che all’interno dell’istituto sono presenti 624 detenuti a fronte di una capienza di 440 posti e che l’organico è carente di 58 operatori.

La “situazione insostenibile” nel carcere di Mammagialla

Nella nota le sigle Sappe, Sinappe, Uil Fp.Pol.Pen, Osapp, Uspp e Fns Cisl, hanno parlato di una la “situazione ormai insostenibile”, per la quale il 10 settembre è stato chiesto un incontro urgente con il Provveditore regionale Giacinto Siciliano.

Il tema è stato al centro di un confronto avvenuto il 17 settembre e dovrà essere ripreso entro 10 giorni.