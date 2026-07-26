Incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo, 23 intossicati: un detenuto nel caos si toglie la vita

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un incendio divampato all’interno del carcere Mammagialla di Viterbo ha provocato 23 feriti. Approfittando del caos, un detenuto di 29 anni si è tolto la vita. Almeno è questa la prima ipotesi degli inquirenti, anche se non è esclusa la disposizione di un’autopsia. Il rogo è divampato nella sezione precauzionale del penitenziario.

Incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo

L’allarme è scattato intorno alle ore 20 di sabato 25 luglio nella sezione precauzionale del carcere Nicandro Izzo “Mammagialla” di Viterbo. In base alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da alcuni materassi incendiati appositamente dai detenuti.

L’intera sezione speciale del penitenziario è stata evacuata, ma l’incendio ha causato l’intossicazione di 23 persone, tra cui 6 guardie penitenziarie intervenute durante i soccorsi. Il fumo scaturito dall’incendio ha invaso anche l’infermeria.

Un detenuto di 29 anni si è tolto la vita

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, un detenuto di 29 anni, approfittando del caos generato dall’incendio, si è tolto la vita impiccandosi. Sulla morte del giovane, così come sulla dinamica esatta dell’incendio divampato nel carcere di Viterbo, sono in corso accertamenti. In particolare, potrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo del detenuto per chiarire ogni aspetto relativo al decesso.

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio il Pm di turno, la polizia scientifica e la squadra mobile hanno effettuato un sopralluogo all’interno del carcere. Al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo sono stati trasportati 23 intossicati, tra cui 17 detenuti e sei agenti della polizia penitenziaria. Uno dei reclusi è stato ricoverato in codice rosso, mentre altri sei sono stati classificati in codice giallo.

All’interno del carcere, invece, il personale sanitario ha assistito altri dieci detenuti: uno in codice giallo e nove in codice verde, tutti con lievi sintomi dovuti all’inalazione dei fumi dell’incendio.

Sovraffollamento nel carcere di Viterbo, la denuncia

Dopo l’incendio scoppiato nel carcere Mammagialla di Viterbo, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso vicinanza agli agenti della polizia penitenziaria e ai detenuti coinvolti, augurando una pronta guarigione ai feriti.

Il governatore ha inoltre ringraziato il personale sanitario impegnato nell’emergenza, dagli equipaggi dell’Ares 118 agli operatori dell’ospedale Santa Rosa, sottolineando come il rapido coordinamento dei soccorsi abbia garantito un’assistenza tempestiva. Sull’episodio è intervenuta anche la Fns Cisl Lazio, che ha rilanciato l’allarme sulle criticità del sistema penitenziario.

Il sindacato ha denunciato il forte sovraffollamento del carcere di Viterbo, che ospita 669 detenuti a fronte di una capienza di 440 posti, e una significativa carenza di personale, con circa 70 agenti in meno rispetto al fabbisogno, oltre a pesanti mancanze nei ruoli di sovrintendenti e ispettori.