Incendio nel deposito Bartolini a Milano in zona Dergano, alta colonna di fumo nero e allarme in città

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nel tardo pomeriggio dell’8 luglio un incendio avrebbe interessato un deposito Bartolini a Milano in via don Giovanni Minzoni, tra zona Dergano e Bovisa. Una grande colonna di fumo nero sarebbe visibile in tutta la città. I Vigili del Fuoco di Milano avrebbero fatto sapere che quattro squadre sarebbero intervenute pochi minuti dopo lo scoppio dell’incendio. Non risulterebbero feriti.

Incendio a Milano, cosa è successo

Come riporta MilanoToday, le fiamme avrebbero distrutto un container in un capannone stoccato all’interno dell’area della sede operativa dell’azienda.

L’incendio è divampato in via Don Giovanni Minzoni, ad Affori, quartiere di Milano.

Quattro squadre di vigili del corso sarebbero impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Da accertare le cause che hanno scatenato l’incendio.

La Repubblica aggiunge ulteriori dettagli relativamente a forti esplosioni avvertite dall’interno del capannone.

Inoltre, le fiamme fuoriscirebbero dai finestroni laterali.

Alta colonna di fumo, paura tra i residenti

Sarebbero state tantissime le segnalazioni da parte di residenti e cittadini preoccupati dall’alta colonna di fumo.

MilanoToday riporta che una coltre di fumo e un forte odore di bruciato si siano diffusi a grande distanza.

Tra le zone più colpite ci sono Niguarda, Bicocca, Dergano e Affori.

Dopo pochi minuti l’aria sarebbe diventata irrespirabile.

La Repubblica riporta le parole di un operaio presente davanti al rogo: "Ho visto le fiamme da lontano e ho chiamato i soccorsi. Lavoro anche io in un’azienda vicina nel settore delle consegne e temo che ci sia qualcuno dentro".

Il secondo incendio a Milano

Sempre l’8 luglio, solo poche ore prima, era divampato un altro incendio a Milano.

Come ricostruito da Il Giorno, l’episodio sarebbe avvenuto alle 14.30 all’interno de "L’agricola" di Lainate.

Le fiamme avrebbero interessato un deposito e parte della copertura di uno degli edifici che compongono il complesso agricolo.

Fortunatamente, anche in questo caso, non ci sono stati feriti.

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