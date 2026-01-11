Incendio nel grattacielo di Ferrara, 17 persone in ospedale e 200 evacuati: la situazione

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un incendio in un grattacielo a Ferrara ha provocato l’evacuazione di circa 200 persone. Le fiamme sono divampate nella notte tra sabato e domenica nella Torre B del complesso di via Felisatti. Diciassette persone sono state portate in ospedale, nessuna in gravi condizioni. L’incendio sarebbe partito dal vano contatori del grattacielo.

Incendio in un grattacielo a Ferrara: 17 persone intossicate

Per domare il rogo e mettere in salvo i residenti sono intervenute 9 squadre dei vigili del fuoco di Ferrara, supportate inoltre da due squadre provenienti da Rovigo e Ravenna. Secondo le prime informazioni, il rogo ha interessato il piano interrato (dove si trova il locale contatori).

Poco dopo il fumo ha invaso l’intero grattacielo, che si trova in Felisatti a Ferrara. L’aria è diventata irrespirabile e 17 persone sono state portate in ospedale per problemi respiratori.

Vigili del fuoco

Grattacielo a fuoco a Ferrara: 200 persone evacuate

L’intervento dei vigili del fuoco è stato portato a termine con l’utilizzo di tre autoscale, che hanno permesso di trarre in salvo circa 100 persone rimaste bloccate ai piani alti del grattacielo di Ferrara colpito dall’incendio. Oltre ai vigili, sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e le ambulanze del 118.

Gli operatori sanitari hanno prestato i primi soccorsi agli inquilini e hanno trasferito quelli in condizioni più serie in ospedale.

Come detto, al momento non risultano persone ricoverate in pericolo di vita. In totale sono state evacuate circa 200 persone dal palazzo, composto da 80 appartamenti.

Il sindaco di Ferrara: “Tavolo in Prefettura per le persone evacuate”

Le 17 persone intossicate sono state portare nell’ospedale di Cona. Come ha fatto sapere il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, “fortunatamente molte di loro sono già state dimesse nelle ore successive”.

Il primo cittadino ha confermato a Ferrara Today che al momento non sono stati segnalati feriti gravi. L’evacuazione del grattacielo apre però un’emergenza sul fronte abitativo. A quanto pare almeno cento residenti non potranno tornare nell’abitazione fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.

“Per questa ragione è stato convocato immediatamente un tavolo in Prefettura – ha proseguito Fabbri – con l’obiettivo di organizzare le prossime mosse e individuare strutture idonee ad accogliere le persone evacuate”.