Incendio nel locale a Madrid come a Crans-Montana, cameriere-eroe spegne le fiamme partite dal bengala

Tragedia sfiorata a Madrid: è stato l’intervento di un cameriere ad evitare che le fiamme divampate all’interno di un locale della capitale spagnola si trasformassero in una strage come quella di Crans-Montana. Come nell’incendio al bar Le Constellation che ha provocato 40 morti e decine di feriti, anche qui le fiamme sono partite dalle candele scintillanti distribuite ai clienti. Un dipendente si è subito accorto di quanto stava succedendo e con un estintore ha spento tempestivamente l’incendio.

Incendio nel locale a Madrid come a Crans-Montana

Come riporta il quotidiano El Pais, l’episodio è avvenuto nella serata di sabato 19 gennaio all’interno del Fanatico, un noto locale alla moda nel centro di Madrid.

Si è trattato di un piccolo incendio, spento nel giro di pochi secondi. Ma dalla dinamica simile a quella della strage di Crans-Montana e che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia come quella che ha sconvolto la località svizzera.

Come nell’incendio al bar Le Constellation, le fiamme sarebbero partite dalle candele scintillanti distribuite ai clienti dal personale del locale.

Alcuni video pubblicati sui social ricordano i primi momenti del rogo in Svizzera, con le persone che agitano in alto i fuochi d’artificio a ritmo di musica.

Cameriere spegne le fiamme partite dalle candele scintillanti

Secondo quanto ricostruito, le scintille sarebbero finite su alcune piante ornamentali, che hanno subito preso fuoco.

Fortunatamente un cameriere si è subito accorto di quanto stava accadendo, ha preso un estintore e ha spento il principio d’incendio in pochi secondi.

Il fumo ha creato confusione tra i commensali, il locale è stato evacuato e chiuso per la serata.

I gestori del locale hanno detto a El Pais che “l’incendio è stato domato in soli otto secondi” grazie alla formazione dei dipendenti.

I responsabili del locale: stop all’uso di articoli pirotecnici

Il gruppo che gestisce questo e altri 18 ristoranti ha dichiarato in una nota che tutti i loro locali sono in regola e in possesso di “certificati antincendio richiesti dalle normative vigenti”.

E come misura aggiuntiva ha deciso di vietare l’uso di fuochi d’artificio in tutti i suoi ristoranti.

Dopo quanto accaduto, l’amministrazione comunale di Madrid ha annunciato che sta preparando un’ordinanza per regolamentare l’uso al chiuso degli articoli pirotecnici, divenuto molto popolare negli ultimi anni in ristoranti, discoteche e locali vari.