Incendio nel negozio di biciclette elettriche a Milano: 22 persone intossicate, anche 2 bambini in ospedale

Paura in zona Certosa a Milano. Un grande incendio è divampato all’interno di un negozio di biciclette elettriche, al piano terra di un palazzo residenziale. L’intero condominio è stato evacuato e 22 persone soccorse. A causa dell’inalazione dei fumi, per 4 degli abitanti dello stabile, tra cui 2 bambini, si è reso necessario il ricovero in ospedale.

L’incendio nel negozio di biciclette elettriche

Potrebbe essere di origine l’elettrica l’incendio divampato attorno alle ore 12:30 in un negozio di biciclette elettriche di Milano.

Le fiamme hanno invaso l’attività di via Giovanni Plana 29, in zona Certosa, raggiungendo anche le abitazioni dei piani superiori.

L’alta colonna di fumo che si è levata dalla via è stata notata anche a distanza e sono state numerose le segnalazioni al 115.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi, le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza del 118 con cinque ambulanze e due automediche inviate in via precauzionale.

Al momento dello scoppio del rogo, la rivendita di e-bike non era aperta al pubblico. Sono in corso le indagini per risalire alle dinamiche esatte che hanno causato l’incidente.

Evacuato l’intero condominio

Il negozio di biciclette si trova al piano terra di un condominio di quattro piani, composto da diversi appartamenti.

L’intero palazzo è stato prontamente evacuato e le 22 abitazioni sono state dichiarate al momento non agibili. Buona parte dello stabile risulta gravemente compromesso e le attività di bonifica proseguono da ore.

Per ragioni di sicurezza, ai residenti del condominio di via Plana, vicino piazza Firenze, non sarà consentito far rientro alle proprie abitazioni.

Anche 2 bambini in ospedale

Dopo lo scoppio dell’incendio, a causa dei fumi inalati, per 22 persone è stata necessaria l’assistenza del personale sanitario di Areu.

14 delle persone intossicate dai fumi della combustione sono state medicate sul posto, riportando solo lievi disturbi.

Altre 8 persone, le cui condizioni erano più serie, sono state trasportate negli ospedali Sacco e Niguarda, dove sono stati accolte in codice verde.

Tra le persone condotte in ospedale anche alcuni anziani e due minorenni, tra cui una bambina di 6 anni.

Proseguono intanto le operazioni di messa in sicurezza della zona, mentre si cerca di far luce sulle cause dell’incendio partito dal negozio di biciclette.