Incendio nel palazzo del quartiere Don Bosco a Roma in via Filomusi Guelfi, famiglie evacuate e feriti gravi

Un incendio è divampato nel pomeriggio in un appartamento al terzo piano di una palazzina, nel quartiere Don Bosco a Roma. Quattro persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso, tre in codice giallo. Oltre 20 persone sono state evacuate, tra cui una persona in sedia a rotelle, trasportata per le scale. La struttura si trova in via Filomusi Guelfi.

L’incendio nel quartiere Don Bosco

Le fiamme sono partite da un appartamento al civico 20 di via Filomusi Guelfi e hanno raggiunto anche l’abitazione vicina.

Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze e i carabinieri.

Fonte foto: ANSA/Vigili del Fuoco

Un camion dei Vigili del Fuoco

I soccorsi ai condomini

I condomini, compresi alcuni bambini e una persona sulla sedia a rotelle, sono stati fatti evacuare temporaneamente anche con il supporto della scala dei pompieri.

Il proprietario dell’appartamento ha riportato gravi ustioni alle mani ed è stato portato all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso.

Anche altre sei persone sono rimaste ferite, di cui tre in codice rosso e tre in codice giallo. Non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Gli operatori delle ambulanze e il personale medico hanno assicurato soccorso immediato anche alle persone evacuate che avevano manifestato sintomi da intossicazione da fumo e stress acuto.

Le misure di primo intervento hanno evitato conseguenze peggiori per gli abitanti coinvolti. La tempestività dell’intervento delle squadre di soccorso ha limitato i danni e consentito il recupero in sicurezza dei feriti.

I pompieri hanno salvato con l’autoscala diverse persone dalle loro abitazioni invase da fumo: dichiarati inagibili due appartamenti, quello in cui si è sviluppato l’incendio e quello sovrastante.

Le possibili cause dell’incendio

Le cause del rogo, che si è sviluppato intorno alle 16:00, non sono ancora accertate. Squadre dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri stanno ricostruendo la dinamica per capire cosa abbia innescato l’incendio.

Tra le piste seguite, c’è quella di un possibile malfunzionamento elettrico, un gesto accidentale o altre cause da escludere o confermare con gli elementi raccolti.

I rilievi tecnici includono controlli sugli impianti elettrici dell’appartamento coinvolto e l’audizione dei testimoni.

Fino a ora non sono emersi indizi di dolo, ma le autorità mantengono aperte tutte le ipotesi in attesa di risultati più precisi.

I precedenti roghi a Roma

L’appartamento dal quale è nato l’incendio si trova in uno dei comprensori più grandi del quartiere e affaccia su 4 vie, via Filippo Serafini, via Giuseppe Saredo, via Filomusi Guelfi e viale Palmiro Togliatti.

La struttura è alta otto piani.

A fine maggio, a Monteverde, sempre nella Capitale, un uomo di 41 anni è stato avvolto dalle fiamme mentre era fermo a una pompa di benzina.

Il 17 giugno, invece, un incendio è divampato sull’edificio del terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, causando l’evacuazione di parte degli imbarchi.