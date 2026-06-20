Incendio nel resort di lusso, le testimonianze di chi c’era: “Nessun allarme, ora scene da posti di guerra”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono tante le testimonianze degli italiani presenti nel resort Viva Dominicus a Bayahibe, Santo Domingo, sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana. La struttura è andata quasi del tutto distrutta a causa di un incendio che ha portato anche alla morte di una donna, Francesca Valentino. Il racconto delle persone che c’erano.

Incendio nel resort in Repubblica Dominicana

Nel tremendo incendio al resort di lusso Viva Dominicus a Bayahibe, nella Repubblica Dominicana, che ha coinvolto ristoranti, locali e stanze. ha perso la vita la 46enne italiana Francesca Valentino, stroncata da un’intossicazione causata dai fumi che si sono sollevati dalla struttura.

La donna originaria di Caserta è stata colta da una crisi respiratoria mentre si stava rifugiando in spiaggia insieme agli altri turisti. Sono stati 1700 gli ospiti del resort evacuati, una decina quelli ad aver accusato problemi respiratori e lievi ustioni. Tra i tanti italiani presenti nella struttura – poco meno di 300 unità – alcuni hanno raccontato la loro esperienza ai media.

Le testimonianze

A Fanpage, dell’incendio che ha provocato anche una vittima, ha parlato Stefano Barsotti, toscano habitué del posto.

“Io e mio figlio eravamo in spiaggia quando abbiamo notato il fumo. Ci siamo avvicinati e abbiamo visto che usciva dal tetto della reception all’ingresso, poi improvvisamente è partita la fiammata, e di lì il delirio. È bruciata la zona principale, dove ci sono il bar e il ristorante. Poi l’incendio si è espanso sulla destra fino alla fine del villaggio. Ha distrutto tutto, fino all’ultimo ristorante e anche i bungalow sono caduti. Il rogo è aumentato col vento, che era molto forte, e ha attecchito in un secondo”, racconta.

L’uomo aggiunge: “Non ho visto gente stare male, quando l’incendio è partito molti erano in spiaggia quindi ce ne siamo accorti subito. Ho saputo di due persone che lavorano all’interno del villaggio che si sono ustionate e sono state portate all’ospedale, ma non erano gravi. Era una situazione immaginabile, un dramma assoluto. In un secondo tutto ha preso fuoco essendo fatto di legna e paglia. Sono andato a vedere poi cosa è rimasto, sono scene di distruzione che ricordano posti di guerra. È terribile. Sono trent’anni che vengo qui, amo questo posto, è una cosa inimmaginabile”.

Uffici distrutti e nessun allarme

Un’altra testimonianza è stata raccolta dal Corriere della Sera che ha sentito Gabriele Russo, tarantino, tra i presenti al momento dello scoppio dell’incendio. “Erano circa le 10.45 quando è scoppiato. Non è scattato alcun allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Abbiamo bussato alle porte dei vari bungalow per avvertire gli altri e farli uscire, siamo poi andati tutti in spiaggia. Non c’era un vero e proprio piano di evacuazione. Nessuno di noi riusciva a capire in quel momento dove dovesse andare per mettersi in salvo”

Sul posto era presente anche Sara Calabria, sorella dell’ex capitano del Milan Davide Calabria, che lavora proprio nel resort di Bayahibe, Repubblica Dominicana. Su Instagram ha raccontato il suo punto di vista su quanto accaduto: “Il mio ufficio è stato ridotto in cenere. In questi momenti capisci cosa è davvero importante. Sto bene. Abbiamo evacuato le persone. Ho visto gente che tornava in camera a prendere la valigia. Ma niente vale più della nostra vita”, scrive.

Quindi la 27enne continua: “Vedere i miei colleghi e amici salvi era la cosa che mi premeva di più. Sono tristissima nel vedere il mio bellissimo ufficio ridotto in cenere. Sono tristissima di vedere così quello che nell’ultimo anno è stato il mio posto di lavoro, ma anche una seconda casa. Mi fa male. Però ricordiamoci sempre che nulla vale più delle nostre vite. In situazioni come queste la prima cosa da pensare è a poterci salvare, e non rischiare la pelle per sciocchezze, o rischiare pure quella degli altri e di chi vi vuole bene. Non rischiate tutto per niente. A volte sottovalutiamo il pericolo, ma sono momenti in cui bisogna prestare attenzione e ascoltare chi ci dà indicazioni”.