Incendio nel ristorante affollato a Palmi, arrestate due persone: gli avevano impedito di saltare la fila

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Voleva saltare la fila, ma lo staff glielo ha impedito. Così un uomo ha chiamato un amico e ha appiccato un incendio nel locale. Sarebbe questo il movente del rogo dell’8 marzo al ristorante “Sunset Beach Club”, nota attività di Palmi (Reggio Calabria). I carabinieri hanno arrestato due persone sospettate “con gravi indizi”.

Il rogo al ristorante di Palmi

La sera dell’8 marzo, quando il Sunset Beach Club era molto affollato, un uomo avrebbe avuto una discussione minacciosa con il personale, pretendendo di saltare la fila ed entrare subito nel locale.

Ai carabinieri alcuni clienti presenti nel ristorante hanno riferito di aver notato un uomo discutere minacciosamente, circa un’ora prima del rogo, con il personale del locale.

L’incendio, fortunatamente, non ha provocato danni alle persone grazie alla rapidità con cui è stato evacuato.

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I sopralluoghi tecnici dei Vigili del fuoco hanno consentito di appurare la dolosità delle fiamme, circostanza comprovata dai video delle telecamere acquisite dai carabinieri.

L’arresto di due persone

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’incendio nel ristorante di Palmi sarebbe stato appiccato proprio dalla persona con cui aveva litigato lo staff e da un suo amico.

L’uomo, dopo la lite, sarebbe tornato al locale con un’altra persona e delle taniche di benzina. Per il rogo sono stati arrestati due 47enni del luogo, sospettati “con gravi indizi” di aver dato origine alle fiamme.

Le indagini si sono basate su un complesso lavoro di combinazione di dati acquisiti da sistemi di videosorveglianza, conoscenza diretta di luoghi e persone.

Le indagini sull’incendio

Le immagini delle telecamere avrebbero ripreso una figura, identificabile, secondo l’accusa, con un uomo già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a libertà vigilata.

Alcuni presenti hanno riconosciuto nello stesso soggetto, colui che aveva discusso animatamente, circa un’ora prima dell’incendio, con il personale del locale per entrare senza rispettare la fila.

L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe deciso di appiccare il fuoco per “dimostrare la sua influenza nel quartiere”.

Un altro elemento raccolto dagli investigatori è stato il riconoscimento dell’autovettura usata dai due uomini.

In un distributore nelle vicinanze della contrada Tonnara, sarebbe stato infatti ripreso il sospettato in compagnia dell’altro uomo, entrambi intenti a riempire taniche di benzina.

L’indagato già noto alle forze dell’ordine è stato portato in carcere mentre l’altro è stato posto ai domiciliari.

Il post del Sunset Beach Club di Palmi

Il giorno dopo l’incendio, il Sunset Beach Club ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook per rigraziare tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza ai proprietari e allo staff del locale.

“Abbiamo perso molto più di un locale. Ma non abbiamo perso l’affetto delle persone”, hanno scritto.

Nel post viene spiegato che “l’incendio non ha lasciato nulla” e che il “Sunset non era solo un locale, ma una famiglia Datta di persone, lavoro, passione e momenti condivisi. E proprio per questo, con il vostro supporto, troveremo la forza di ripartire”.