Incendio nella fabbrica Roncalab di Lomagna vicino Lecco, forse le fiamme sono partite dal forno delle pizze

Dieci squadre dei vigili del Fuoco sono intervenute nella fabbrica Roncalab, a Lomagna, in provincia di Lecco, a causa di un vasto incendio. Le fiamme si sarebbero sviluppate dal forno dove vengono preparate le pizze. Il rogo ha provocato un’alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza. Un intossicato è grave.

L’incendio nella fabbrica Roncalab

L’incendio si è verificato la mattina del 4 dicembre nel capannone dell’industria alimentare di Lomagna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale Areu.

Il luogo in cui è avvenuto l’incendio

L’intera zona industriale è stata evacuata, dopo lo sviluppo di fiamme pericolose alte 150 metri.

I feriti e le cause del rogo

Dalle prime informazioni sembra che un uomo sia rimasto intossicato gravemente.

Attualmente il principale pericolo è rappresentato dalla plastica che brucia e che può sprigionare un fumo tossico come la diossina.

L'azienda si trova in via Marco Biagi ed è specializzata nella preparazione di pizze e pasta. Il rogo avrebbe avuto origine appunto dal forno per le pizze. Secondo quanto riferito le operazioni sono ostacolate dalla presenza di molto materiale infiammabile all'interno dello stabilimento. Il bilancio degli interventi dei vigili del Fuoco in provincia di Lecco In occasione della Festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del Fuoco, il Comando provinciale di Lecco ha presentato un bilancio dell'attività dei primi 11 mesi nella provincia. Fra gli oltre 3mila interventi effettuati, ben 591 hanno riguardato incendi, in alcuni casi dolosi. Nel 2025 sono stati formati 293 nuovi addetti antincendio, e sono state rilasciati 325 attestati di idoneità tecnica agli addetti antincendio.