Incendio nella notte nell'hotel Garnì Pegrà di Ponte Di Legno vicino Brescia, evacuati tutti gli ospiti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una notte da incubo, per gli ospiti dell’hotel Garnì Pegrà di Ponte Di Legno, alle porte di Brescia. Un incendio ha costretto le autorità a evacuare tutti gli ospiti della struttura, con fiamme che si potevano notare in lontananza. Le lingue di fuoco hanno coinvolto inizialmente una canna fumaria per poi estendersi fino alla copertura. Le cause del rogo sono ancora oggetto di accertamenti.

Incendio in un hotel a Ponte Di Legno

Come ricostruisce Il Dolomiti, l’allarme è scattato intorno alle 21 di sabato 31 ottobre. Le prime fiamme sono partite da una canna fumaria per poi coinvolgere anche la copertura dell’hotel. Il rogo, scrive il quotidiano locale, si poteva notare anche a chilometri di distanza.

Il Corriere della Sera scrive che gli ospiti del Garnì Pegrà, che sorge in via Nazionale 11, a ridosso del Passo del Tonale, sono stati fatti uscire. Per il momento non si registrano feriti.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sul posto sono accorsi almeno cinquanta uomini dei vigili del fuoco arrivati anche dal vicino Trentino, più precisamente da Vermiglio e Ossana, che hanno dato il loro apporto con un’autoscala e due autopompe. Le fiamme hanno tenuto impegnati i soccorritori per tutta la notte, che per domare l’incendio hanno fatto ricorso alla schiuma.

Secondo il Corriere, le fiamme sono state spente intorno alle 6:30 del mattino di domenica 1° novembre, mentre sul posto erano arrivati anche i carabinieri e i soccorritori del 118.

Tutti gli ospiti sono stati evacuati

Secondo la stampa locale, tra cui Brescia Oggi, tutti gli ospiti presenti nella struttura sono stati evacuati. Si tratterebbe di circa quaranta persone. I soccorritori sono arrivati anche a bordo dell’elisoccorso Amici di Ponte di Legno. Corriere della Sera scrive che gli ospiti hanno rifiutato il trasporto in ospedale ma, come già riportato, tra questi non risultano esserci feriti.

Le cause dell’incendio sono ora oggetto di accertamenti. Per il momento il personale dell’hotel Garnì Pegrà non ha rilasciato dichiarazioni attraverso i canali social ufficiali.

I danni alla struttura del Garnì Pegrà

Come anticipato, le fiamme hanno raggiunto la copertura dell’hotel. Al termine delle operazioni di spegnimento, infatti, il tetto ligneo presentava danni ingenti. Allo stesso modo si registrano danni al terzo piano mansardato della struttura.

Sul pavimento, inoltre, sono crollati i materiali della combustione ma anche le sostanze utilizzate dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento.