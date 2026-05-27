Incendio nella sede di Sicily by Car, intimidazione al proprietario Tommaso Dragotto: "Non mi piego"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un grave incendio doloso ha colpito la nuova sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini, distruggendo dieci auto. Il proprietario dell’azienda Tommaso Dragotto ha reagito con assoluta fermezza alle intimidazioni criminali, ricevendo la piena solidarietà delle istituzioni, mentre i Carabinieri indagano sui responsabili del raid.

Sicily by Car, incendio nella sede di Villagrazia di Carini

Una pesante intimidazione ha scosso l’imprenditoria siciliana, prendendo di mira la nota compagnia di autonoleggio Sicily by Car.

Intorno alle ore 23:30, diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono intervenuti d’urgenza sulla strada statale 113 a Villagrazia di Carini (frazione di Carini, nella città metropolitana di Palermo) per domare un vasto rogo divampato nel piazzale esterno del nuovo showroom, inaugurato dal fondatore Tommaso Dragotto soltanto lo scorso 7 maggio.

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L’azione criminale, la cui matrice dolosa è apparsa subito evidente agli investigatori, ha investito decine di veicoli. Le Forze dell’Ordine hanno immediatamente isolato l’area e avviato i primi rilievi sul posto per ricostruire l’esatta dinamica del raid, mentre l’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si estendessero ulteriormente.

Auto in fiamme, la reazione di Dragotto

Il bilancio dei danni è grave: oltre venti vetture sono state colpite, dieci delle quali interamente distrutte. Le telecamere di sicurezza hanno filmato tre giovani mentre scavalcavano la recinzione per cospargere di benzina i mezzi.

Il titolare ha reagito con fermezza, come riportato dall’ANSA: “Abbiamo visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ci sono tre giovani che scavalcano la ringhiera gettano benzina sulle auto e fuggono via. In tre minuti hanno dato fuoco alle auto. Comunque io non mi piego e nessuno è venuto mai a chiedermi qualcosa“.

L’imprenditore ha poi aggiunto: “Ribadisco, non mi è arrivata alcuna richiesta e se dovesse arrivare non avranno mai nulla. Sono molto sereno e lieto della solidarietà che sto ricevendo in queste ore”.

La solidarietà all’imprenditore

L’episodio segue il raid a colpi di kalashnikov avvenuto lo scorso marzo a Palermo. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: “Quanto accaduto nella notte nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini suscita preoccupazione. Esprimo la mia vicinanza al fondatore dell’azienda Tommaso Dragotto e ai lavoratori per l’incendio che ha coinvolto la struttura, causando danni a diverse vetture”.

“Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché venga chiarita al più presto la dinamica dell’accaduto – ha poi concluso Schifani – Alla società e ai dipendenti va la solidarietà del governo regionale e mia personale“.

Anche Antonello Cracolici, presidente della Commissione antimafia all’Ars, ha commentato l’attacco: “Quello che è accaduto la notte scorsa a Sicily by car e nei giorni precedenti altrove, ci deve spingere a reagire e a tenere altissima la vigilanza e la mobilitazione civile. Quello che sta succedendo è intollerabile. Confido nell’attività investigativa, che possa individuare cosa accade a Palermo”.