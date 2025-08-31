Incendio nella Villa La Spagnuola Gavotti a Savona, le fiamme da una bombola in cucina prima di un matrimonio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un incendio improvviso è divampato a Savona nella cucina esterna di Villa La Spagnuola Gavotti durante i preparativi di un matrimonio. Le fiamme hanno coinvolto bombole di Gpl e vegetazione: i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto insieme ai Italgas per ispezionare le condutture. Non sono stati registrati feriti e le fiamme sono state estinte rapidamente.

Savona, incendio poco prima di un matrimonio

L’allarme per l’incendio è scattato nel primo pomeriggio di domenica 31 agosto, appena prima delle 15. Le fiamme sono divampate nella cucina esterna di Villa La Spagnuola Gavotti, in via Nizza a Savona.

A prendere fuoco, inizialmente, sarebbe stato un rivestimento in canniccio presente nella cucina, mentre erano in corso i preparativi di un matrimonio.

Il rogo è divampato nella cucina di Villa La Spagnuola Gavotti, situata sul litorale di Savona in via Nizza

L’intervento in Villa La Spagnuola Gavotti

Numerose le segnalazioni giunte alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente inviato una squadra con autopompa serbatoio e modulo antincendio.

Le fiamme hanno coinvolto alcune bombole di Gpl e bruciato parte della vegetazione circostante, incluse palme di grande altezza.

I pompieri hanno subito evacuato i presenti, raffreddato le bombole con abbondanti getti d’acqua e richiesto rinforzi, nello specifico un’autobotte e un’autoscala per circoscrivere il rogo.

Le rassicurazioni dei proprietari

Sul luogo sono intervenuti anche i tecnici di Italgas, chiamati per mettere in sicurezza le condutture. Secondo quanto dichiarato alla stampa locale dalla famiglia Gavotti, l’origine del rogo sarebbe riconducibile a un guasto di una bombola del catering.

“Grazie alla tempestiva vicinanza e rapidità d’intervento dei Vigili del Fuoco di Savona, situati a poche centinaia di metri dalla villa, le fiamme sono state prontamente domate in pochi minuti, senza alcuna conseguenza per gli ospiti o per il regolare svolgimento dell’evento” hanno dichiarato i proprietari a ivg.it.

“Ringraziamo i Vigili del Fuoco, e le altre forze dell’ordine intervenute per la prontezza e l’efficienza, nonché gli operatori presenti per la competenza dimostrata nella gestione della situazione”.

Sul posto anche polizia locale e Croce Oro per assistenza e viabilità. Non sono stati segnalati feriti o intossicati in seguito all’episodio.