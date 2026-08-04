Incendio nella zona dell'ex ippodromo di Tor di Valle a Roma, chiuse via del Mare e rampe del Gra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nell’area dell’ex ippodromo di Tor di Valle, a Roma sud. Le fiamme, alimentate da vento e caldo, hanno minacciato abitazioni e strade. Chiusi un tratto di via del Mare e le rampe del Gra verso Ostia. Sul posto vigili del fuoco, Protezione Civile e polizia locale: non risultano persone ferite.

Roma, incendio all’ex ippodromo di Tor di Valle

Il caldo record e il vento non danno tregua alla Capitale, e nel primo pomeriggio di martedì 4 agosto un incendio di notevoli proporzioni ha colpito l’area sud della città, nel quadrante di Tor di Valle.

Il rogo si è sviluppato all’interno del perimetro dell’ex ippodromo di trotto, interessando una zona di sterpaglie.

Il fronte del fuoco è stato concentrato soprattutto in via dell’Ippica, dove le operazioni di soccorso sono partite intorno alle 15.

Colonna di fumo visibile a distanza

La colonna di fumo generata dalle fiamme si è resa visibile da grande distanza. Secondo quanto riportato da testate locali, le ceneri sarebbero arrivate fin nel centro storico, segnalate in zona piazza della Repubblica e Fontana di Trevi.

Alimentato dalle raffiche di vento e dalle temperature elevate, il fuoco ha guadagnato rapidamente terreno, avvicinandosi alle sedi stradali e mettendo a rischio alcune abitazioni della zona.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto sono confluite cinque squadre dei vigili del fuoco, coordinate dal Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che hanno valutato l’eventuale impiego di un elicottero per effettuare lanci d’acqua dall’alto e contenere il fronte più esteso dell’incendio.

A supportare le operazioni, presenti anche i volontari della Protezione Civile, mentre gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale si sono occupati della gestione della viabilità e della messa in sicurezza dell’area, favorendo il passaggio dei mezzi di soccorso.

Chiusura della via del Mare e delle rampe Gra

Le fiamme avrebbero interessato anche un capannone presente nell’area, mentre il vento avrebbe sospinto parte del rogo in direzione di via del Cappellaccio, alla Magliana.

A causa del rogo è stato chiuso un tratto di via del Mare, in direzione Ostia, a partire da via dei Cocchieri, per permettere i lavori di spegnimento a ridosso della carreggiata. Interdette alla circolazione, sempre verso Ostia, anche le rampe di accesso al Grande Raccordo Anulare.