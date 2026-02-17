Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

13 persone sono tratte in salvo a Bologna dalla Polizia di Stato durante un intervento avvenuto nella notte in un condominio, dove è scoppiato un incendio a causa di un malfunzionamento di un apparecchio elettronico. L’evacuazione è stata effettuata grazie all’intervento tempestivo degli agenti, che hanno soccorso anche persone non deambulanti e bambini.

Il salvataggio notturno: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 00.45. La segnalazione di una densa fuoriuscita di fumo e di fiamme provenienti da un appartamento al primo piano di un condominio in via Bartolini ha attivato l’intervento di due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che il fumo aveva già raggiunto anche i piani superiori, dove diversi residenti, affacciati alle finestre, chiedevano aiuto. La situazione si presentava particolarmente critica a causa della rapida propagazione delle fiamme e dell’aria resa irrespirabile dal fumo.

L’intervento degli agenti e il salvataggio dei residenti

I poliziotti in servizio a Bologna sono riusciti a raggiungere l’appartamento da cui era partito l’incendio e hanno portato in salvo una donna. Uno dei cinque agenti intervenuti ha utilizzato un estintore per domare temporaneamente le fiamme che si stavano propagando nel corridoio, consentendo così ai colleghi di soccorrere altri condomini, tra cui 2 anziani non deambulanti.

Nonostante le condizioni difficili, caratterizzate da fumo denso e aria irrespirabile, i poliziotti hanno tratto in salvo anche un’intera famiglia con due bambini, altri due condomini residenti al secondo piano e hanno aiutato diverse persone incontrate nel vano scale a uscire all’esterno dell’edificio.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco e le verifiche tecniche

Poco dopo l’intervento della Polizia, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato le verifiche tecniche negli appartamenti del piano rialzato e del secondo piano. Le ispezioni hanno evidenziato danni tali da rendere inagibili gli alloggi coinvolti dall’incendio.

Le 13 persone tratte in salvo sono state trasportate nei diversi ospedali del territorio per ricevere le prime cure. Fortunatamente, nessuna delle persone soccorse ha riportato gravi conseguenze.

Le condizioni degli agenti intervenuti

Gli agenti che hanno partecipato all’operazione di salvataggio si sono recati presso l’Ospedale Maggiore per accertamenti sanitari, avendo inalato fumi durante l’intervento. Dopo i controlli, sono stati dimessi senza aver riportato problemi di salute.

L’origine dell’incendio è stata individuata in un malfunzionamento di un apparecchio elettronico all’interno di uno degli appartamenti. L’episodio ha causato danni significativi agli alloggi coinvolti, che sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco.

IPA