Incendio Speed Service di Beinasco, cosa è andato distrutto: le immagini riprese dall’elicottero dei vigili

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sono andate avanti per tutto il pomeriggio le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato a Beinasco, alle porte di Torino. Sette squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere il rogo scoppiato all’interno del capannone della Speed Service, un’azienda di trasporti. Una settantina di famiglie sono state evacuate dalla zona in via precauzionale.

Evacuate tre palazzine a Beinasco per l’incendio

L’ipotesi di evacuare anche una Rsa che si trova poco lontano dal luogo dell’incendio è stata per il momento accantonata. La struttura ospita 87 anziani. Nei pressi di via Monginevro, dove sono state evacuate le palazzine ai civici 13,15 e 17, si trova anche un asilo.

Il sindaco ha chiesto ai cittadini di tenere le finestre chiuse. La colonna di fumo è ben visibile anche da Torino, come mostrano le immagini riprese dall’elicottero dei vigili del fuoco.

ANSA

Distrutti sei camion della Speed Service di Beinasco

Secondo le prime informazioni, sei motrici della ditta Speed Service che si trovavano nel capannone sarebbero andate a fuoco. Inoltre, all’interno del capannone si trovava anche materiale plastico, a sua volta andato bruciato.

Le cause dell’incendio sono ancora tutte da accertare. Per i residenti la preoccupazione maggiore riguarda le conseguenze sulla qualità dell’aria. Non a caso il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, ha invitato i residenti a non aprire le finestre.

“Stamattina alle 10.30 ci hanno chiesto di uscire di casa, ho visto la colonna di fumo nero. Ora ho mia moglie e i miei figli piccoli in auto da cinque ore, siamo in balia delle informazioni che ci arrivano. Speriamo in bene”, ha dichiarato all’ANSA un residente.

I tecnici Arpa Piemonte sul luogo dell’incendio

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpa Piemonte, che intorno alle 15 hanno diffuso un primo aggiornamento.

“Oltre che con strumentazione portatile Arpa sta eseguendo il monitoraggio con il mezzo mobile per le emergenze che è stato sistemato in un punto sensibile di possibile ricaduta dei fumi”, fa sapere Arpa Piemonte.

“Nelle zone di assenza di ricadute i dati sono attualmente di circa 200 ppb di COV (Composti organici volatili) di poco superiori ai livelli di fondo – si legge nella nota – Nell’area di principale ricaduta dei fumi, nel momento in cui l’incendio era molto inteso i dati rilevati erano elevati, tipici di una situazione in cui bruciano gomme e plastiche e precauzionalmente il sindaco ha disposto la chiusura delle finestre e l’allontanamento degli abitati più vicini ai capannoni interessati all’incendio”. Arpa Piemonte ha altresì effettuato controlli con i canister per una successiva analisi di laboratorio.