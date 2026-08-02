Incendio su un traghetto in Indonesia, almeno 5 morti e oltre 40 dispersi: il video dei soccorsi
Il traghetto Mutiara Sentosa 2 è andato a fuoco al largo dell’isola di Madura, in Indonesia: allarme lanciato un’ora dopo lo scoppio del rogo
Un traghetto con 271 persone a bordo ha preso fuoco al largo del Mar di Giava, in Indonesia, mentre era in navigazione da Surabaya, nella provincia di Giava Orientale, a Makassar, nel Sulawesi Meridionale. Il bilancio, ancora in fase di accertamento, è di almeno 5 persone morte e 41 disperse. Le operazioni di soccorso hanno permesso di evacuare passeggeri ed equipaggio.
- Incendio a bordo, cinque vittime e 41 dispersi
- L'allarme lanciato dal comandante
- Soccorsi in corso tra fumo e fiamme
Incendio a bordo, cinque vittime e 41 dispersi
Almeno cinque persone sono morte e altre 41 risultano disperse dopo l’incendio scoppiato a bordo del traghetto Mutiara Sentosa 2 al largo dell’isola di Madura, in Indonesia.
L’imbarcazione, con 271 persone a bordo tra 232 passeggeri e 39 membri dell’equipaggio, era partita da Surabaya, nella provincia di Giava Orientale, ed era diretta a Makassar, nel Sulawesi Meridionale, quando le fiamme si sono propagate tra le 6 e le 7 del mattino di domenica 2 agosto, ora locale.
L’allarme lanciato dal comandante
Secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale indonesiana per la ricerca e il soccorso (Basarnas), il comandante del traghetto ha avvertito la compagnia armatrice PT Atosim Lampung Pelayaran circa un’ora dopo lo scoppio dell’incendio, segnalando che la nave era in fiamme nelle acque a nord dell’isola di Madura.
Poco dopo, però, i contatti con l’imbarcazione sono stati interrotti.
Le autorità sono riuscite successivamente a localizzare il traghetto, a circa 19 miglia nautiche (35 chilometri) a nord dell’isola di Buruan Sapudi, grazie alle comunicazioni con una nave mercantile presente nella zona.
Soccorsi in corso tra fumo e fiamme
La nave cargo, tuttavia, non ha potuto avvicinarsi al traghetto in fiamme perché trasportava materiale infiammabile.
Le immagini diffuse da Basarnas mostrano una densa colonna di fumo nero fuoriuscire dall’imbarcazione, mentre numerosi passeggeri con i giubbotti di salvataggio attendevano i soccorsi sul ponte.
Alcuni video circolati sui social media mostrano persone in preda al panico sui ponti superiori e alcuni passeggeri costretti a tuffarsi in mare per sfuggire alle fiamme. Successivamente un rimorchiatore e un’altra nave di passaggio hanno raggiunto la zona per avviare le operazioni di evacuazione del traghetto andato a fuoco in Indonesia.