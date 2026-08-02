Incendio su un traghetto in Indonesia, almeno 5 morti e oltre 40 dispersi: il video dei soccorsi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un traghetto con 271 persone a bordo ha preso fuoco al largo del Mar di Giava, in Indonesia, mentre era in navigazione da Surabaya, nella provincia di Giava Orientale, a Makassar, nel Sulawesi Meridionale. Il bilancio, ancora in fase di accertamento, è di almeno 5 persone morte e 41 disperse. Le operazioni di soccorso hanno permesso di evacuare passeggeri ed equipaggio.

Incendio a bordo, cinque vittime e 41 dispersi

Almeno cinque persone sono morte e altre 41 risultano disperse dopo l’incendio scoppiato a bordo del traghetto Mutiara Sentosa 2 al largo dell’isola di Madura, in Indonesia.

L’imbarcazione, con 271 persone a bordo tra 232 passeggeri e 39 membri dell’equipaggio, era partita da Surabaya, nella provincia di Giava Orientale, ed era diretta a Makassar, nel Sulawesi Meridionale, quando le fiamme si sono propagate tra le 6 e le 7 del mattino di domenica 2 agosto, ora locale.

ANSA

L’allarme lanciato dal comandante

Secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale indonesiana per la ricerca e il soccorso (Basarnas), il comandante del traghetto ha avvertito la compagnia armatrice PT Atosim Lampung Pelayaran circa un’ora dopo lo scoppio dell’incendio, segnalando che la nave era in fiamme nelle acque a nord dell’isola di Madura.

Poco dopo, però, i contatti con l’imbarcazione sono stati interrotti.

Le autorità sono riuscite successivamente a localizzare il traghetto, a circa 19 miglia nautiche (35 chilometri) a nord dell’isola di Buruan Sapudi, grazie alle comunicazioni con una nave mercantile presente nella zona.

Soccorsi in corso tra fumo e fiamme

La nave cargo, tuttavia, non ha potuto avvicinarsi al traghetto in fiamme perché trasportava materiale infiammabile.

Le immagini diffuse da Basarnas mostrano una densa colonna di fumo nero fuoriuscire dall’imbarcazione, mentre numerosi passeggeri con i giubbotti di salvataggio attendevano i soccorsi sul ponte.

Alcuni video circolati sui social media mostrano persone in preda al panico sui ponti superiori e alcuni passeggeri costretti a tuffarsi in mare per sfuggire alle fiamme. Successivamente un rimorchiatore e un’altra nave di passaggio hanno raggiunto la zona per avviare le operazioni di evacuazione del traghetto andato a fuoco in Indonesia.