Incendio sul catamarano in Sardegna davanti alla spiaggia di Porto Pollo, proprietario salvato dalle fiamme
Salvo il proprietario del catamarano distrutto da un incendio nella acque davanti la spiaggia di Porto Pollo
Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì 12 giugno nelle acque davanti alla spiaggia di Porto Pollo, nel territorio di Palau, in Sardegna. Un incendio è divampato a bordo di un catamarano fermo in rada, provocando la completa distruzione dell’imbarcazione e mobilitando un vasto dispositivo di soccorso. Salvo il proprietario dell’imbarcazione.
- Incendio sul catamarano in Sardegna, cosa è successo
- Le condizioni del proprietario
- Le cause dell'incendio
Incendio sul catamarano in Sardegna, cosa è successo
Come riporta La Nuova Sardegna, l’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando le fiamme hanno avvolto il natante che si trovava a poca distanza dalla costa.
Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera di La Maddalena, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.
Sul luogo dell’incendio è stato inoltre inviato un elicottero dei vigili del fuoco per monitorare la situazione dall’alto e supportare le attività di soccorso.
L’intervento congiunto delle diverse forze impegnate ha consentito di mettere in sicurezza l’area e verificare l’eventuale presenza di persone coinvolte.
Le condizioni del proprietario
A bordo del catamarano si trovava una sola persona, un uomo di 49 anni in possesso di documenti italiani.
Accortosi dell’incendio, il proprietario dell’imbarcazione è riuscito a mettersi in salvo autonomamente.
L’uomo avrebbe abbandonato il catamarano mentre le fiamme si propagavano rapidamente, raggiungendo la spiaggia a nuoto prima dell’arrivo dei soccorsi.
Una volta arrivato a terra è stato assistito dal personale sanitario.
In stato di choc dopo quanto accaduto, è stato affidato alle cure del 118 e successivamente trasportato all’ospedale di Olbia per gli accertamenti necessari sulle sue condizioni di salute.
Le cause dell’incendio
Le cause che hanno provocato l’incendio non sono state ancora accertate.
Gli accertamenti saranno affidati alle autorità competenti per stabilire l’origine delle fiamme e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Il catamarano è stato completamente danneggiato dal rogo.
Le verifiche dovranno inoltre chiarire se l’incendio sia partito da un guasto tecnico, da un problema agli impianti di bordo o da altre circostanze.
Dopo l’incendio, la zona interessata è stata delimitata dalle motovedette della Guardia Costiera.
La misura è stata adottata per garantire la sicurezza della navigazione e consentire lo svolgimento delle operazioni tecniche necessarie.
Le autorità hanno avviato le procedure di monitoraggio per verificare eventuali conseguenze sull’ecosistema marino.