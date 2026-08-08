Incendio sul Lago di Garda a Tignale nel Bresciano, 200 persone evacuate e Canadair in volo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’incendio che sta distruggendo un’ampia area boschiva sulla riva del Lago di Garda, a Tignale, non si ferma. Nonostante l’intervento di numerose squadre dei vigili del Fuoco e di due Canadair, l’imponente rogo scoppiato nel Bresciano non è stato domato e ha costretto all’evacuazione nella notte circa 200 persone dalle abitazioni e da un residence minacciati dalle fiamme.

L’incendio a Tignale

L’incendio è divampato dalla località Olzano di Tignale, nell’Alto Garda in provincia di Brescia, nella serata di venerdì 7 agosto.

L’emergenza è scattata intorno alle 22, con diverse squadre di vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento, in particolare tre mezzi e dieci uomini provenienti da Riva del Garda, i pompieri e i volontari arrivati da Salò, oltre alla protezione civile da diversi comuni e i carabinieri della forestale.

I Canadair nell’Alto Garda

L’attività di contenimento delle fiamme è resa particolarmente complicata dal forte vento che imperversa sull’area, oltre alle difficoltà di accesso alla zona e alla vegetazione secca a causa della forte siccità del periodo.

Gli interventi sono andati avanti per tutta la notte e hanno reso necessario anche la richiesta dei mezzi aerei della flotta nazionale dei vigili del fuoco.

Come riportato dal Giornale di Brescia, dalle prime ore della mattina di sabato due Canadair e due elicotteri stanno facendo avanti e indietro tra il lago e la montagna per scaricare ettolitri di acqua sui boschi in fiamme.

“Nonostante su gran parte della provincia nel corso della notte abbia abbondantemente piovuto, qui non è caduta una lacrima” ha dichiarato il sindaco di Tignale, Daniele Bonassi, sottolineando come le operazioni proseguano “ovviamente nella delicatezza del fatto che i crinali percorsi dall’incendio sono fatti di alberi resinosi. La siccità delle scorse settimane ha complicato ulteriormente la situazione lasciando un terreno fertile per la propagazione delle fiamme”.

Evacuate circa 200 persone

Durante la notte sono state evacuate per precauzione circa 200 persone, in particolare turisti stranieri che soggiornavano in cinque case vacanze a ridosso della linea di fuoco e nel residence La Forca.

“Devo ringraziare gli uomini della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e tutto il corpo forestale per il grande impegno prestato questa notte nell’opera di prevenzione e soprattutto nell’evacuazione delle case dei residenti e delle case di vacanza. È stato un lavoro durissimo, impegnativo, ma condotto con grande attenzione e che ha fatto in maniera che nessuno si facesse del male” ha affermato ancora il sindaco Bonassi.