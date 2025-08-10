Incendio sul traghetto in arrivo da Palermo, nave alla deriva nel Golfo di Napoli. Sono tutti salvi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Paura a bordo del traghetto Raffaele Rubattino, partito da Palermo con 155 passeggeri e numerosi veicoli a bordi. Un principio d’incendio divampato nella sala macchine ha danneggiato i motori e il natante è andato alla deriva poco lontano da Napoli. Tutte le persone a bordo sono in salvo e non si segnalano feriti mentre il natante viene trainato verso il porto più vicino.

Fiamme sul traghetto di Palermo

Il traghetto Raffaele Rubattino, della compagnia Tirrenia, è salpato da Palermo nella mattinata di domenica 10 agosto.

Nel pomeriggio, quando la nave si trovava a nord dell’isola di Capri, un piccolo incendio è divampato nella sala macchine.

ANSA I due rimorchiatori partiti in soccorso della Raffaele Rubattino

Le fiamme, riporta Tirrenia, sono state “prontamente domate dall’equipaggio”, ma hanno danneggiato i motori.

Il capitano ha lanciato un mayday via radio, dando il via alle operazioni di soccorso da parte della Capitaneria di Porto di Napoli.

A bordo ci sono 155 passeggeri più i membri dell’equipaggio, ma non si è resa necessaria l’evacuazione.

Tutte le persone presenti sul traghetto sono state condotte in salvo sul ponte e non risulta alcun ferito.

Nave alla deriva nel Golfo di Napoli

Le fiamme in sala di controllo hanno danneggiato i motori e il traghetto non è più in grado di procedere autonomamente.

Due rimorchiatori sono partiti dal porto di Napoli per trainare la Raffaele Rubattino a destinazione.

Le operazioni di traino sono iniziate attorno alle ore 20:00 e si stima che serviranno circa 4 ore per raggiungere il porto campano.

Accanto al traghetto trainato procedono altre navi della zona per prestare eventuale assistenza e due motovedette della Guardia Costiera.

Tutti gli incidenti della Raffaele Rubattino

Varato il 18 agosto 1998 è dall’ottobre 2000 che la Raffaele Rubattino presta servizio tra Napoli e Palermo.

Per il traghetto non si tratta del primo incidente. Nel 2001 la nave cozzò contro una banchina del porto di Napoli, causando gravi danni ma nessun ferito.

Nel novembre 2011 rimase alla deriva a trenta miglia dal porto partenopeo a causa di un guasto all’alimentazione dei motori.

Nel 2021, a causa di un’avaria tecnica al motore, non riuscì a frenarsi e, al porto di Palermo, si scontrò contro un’altra imbarcazione.