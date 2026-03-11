Incendio sul tram 27 a Milano in via Marco Bruto, cavo della tensione avrebbe ceduto: paura tra i passeggeri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ancora un incidente con un tram a Milano, in via Marco Bruto. Nella mattinata il mezzo ha preso fuoco. Il tram 27 fortunatamente non era pieno: c’erano circa una ventina di persone a bordo che hanno raccontato di un forte rumore, come una frenata, poi il fumo, il caldo e le porte spalancate per scappare fuori. Nessun ferito. I vigili del fuoco sono arrivati dopo una decina di minuti, mentre il conducente del mezzo e la polizia hanno messo in sicurezza l’area e bloccato il traffico.

Fiamme sul tram 27

Un nuovo incidente con un tram di Milano. Nello specifico, il tram 27, che percorre la zona Mecenate-Forlanini. Intorno alle nove del mattino, le persone all’interno del tram avrebbero sentito un forte rumore. Viene descritto come un rumore da frenata, nello specifico una “frenata di colpo”.

All’interno 20 persone circa che hanno dovuto attendere l’apertura delle porte per poter uscire all’esterno. Tanta la paura, soprattutto per i bambini più piccoli che sono scoppiati a piangere per il rumore, il caldo e il fumo presente all’interno del veicolo.

La zona nella quale è avvenuto l’incidente, nello specifico, è via Marco Bruto. Lungo la linea del tram, ora bloccata, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Cosa è successo: le fiamme sopra il tram

Chi era sopra il tram ha descritto un forte rumore e poi l’arrivo del fumo dovuto al fuoco. Si parla di un principio di incendio che si sarebbe generato sul tram della linea 27 in via Marco Bruto, alla periferia di Milano.

Le cause non riguardano la frenata, ma la caduta di un cavo della rete aerea che ha provocato un contatto e quindi una fiammata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il cavo dell’alta tensione caduto in mezzo ai binari.

Rete danneggiata

La caduta del cavo di alta tensione è il segnale di una rete danneggiata, ma con il blocco della vettura sui binari, l’Azienda Trasporti Milanesi non può che dichiarare che per il momento la linea 27 resta ferma.

Si apprende che sullo stesso tratto passava anche il tram 12. Quindi i tram 12 e 27 restano bloccati e sostituiti da bus che viaggeranno tra Piazza Cinque Giornate e viale Ungheria.

Per il momento non è chiaro quando riprenderanno gli spostamenti regolari sulla linea.

Un altro incidente

Di recente le linee tram di Milano sono finite più volte nei fatti di cronaca. Solo il 9 marzo scorso la carrozza centrale della linea 15 è uscita fuori dai binari a Rozzano, al confine con Milano.

Anche in quel caso non si sono registrati feriti, ma la linea è stata temporaneamente interrotta e sostituita con autobus. Un evento che segue un altro, avvenuto vicino alla Stazione Centrale, che ha visto un’altra uscita dai binari per il tram della linea 12 a causa della presenza di un bullone.

Infine, il deragliamento della linea 9 avvenuto il 27 febbraio scorso. In viale Vittorio Veneto sono ancora presenti i segni dell’episodio che ha provocato due vittime e decine di feriti.

Il commento della Lega

La Lega ha chiesto una seduta straordinaria del consiglio comunale per chiarire cosa stia accadendo alla rete dei trasporti milanesi dopo l’ennesimo incidente su un tram. Secondo il capogruppo Alessandro Verri, l’ennesimo grave episodio sulla linea impone un’assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale.

“Questo nuovo episodio rappresenta un’ulteriore campanella d’allarme. Non possiamo limitarci a tirare un sospiro di sollievo perché oggi non ci sono stati feriti”, ha dichiarato sul tema della sicurezza quotidiana dei cittadini.

Da qui la decisione di chiedere un consiglio straordinario, perché è necessario fare piena chiarezza sulle condizioni della rete, sulla manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture, sugli investimenti effettuati e su quelli programmati. “Milano merita un servizio pubblico efficiente ma soprattutto sicuro – dice e aggiunge – i milanesi non possono vivere con il timore che prendere un tram o un autobus diventi un rischio”.