Incendio sul Vesuvio, al lavoro una task force investigativa specializzata e la procura apre un fascicolo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La Procura di Nola (Napoli) ha aperto un fascicolo sull’incendio che da venerdì sera sta devastando centinaia di ettari di vegetazione sul Vesuvio. Al momento sembra che non siano state definite le ipotesi di reato, in attesa della relazione che sarà presentata dai carabinieri forestali sui roghi sul Vesuvio. Non risultano neanche indagati.

L’indagine sugli incendi sul Vesuvio

Mentre la procura di Nola, competente per territorio, ha aperto un fascicolo sull’incendio sul Vesuvio, i carabinieri hanno attivato un dispositivo straordinario di prevenzione e contrasto alla luce dell’aumento del rischio incendi boschivi che sta interessando in questi giorni la provincia di Napoli.

“Sul territorio provinciale sarà impiegata una task force investigativa specializzata, composta da militari con competenze tecniche e investigative per individuare le cause dei roghi e accertare eventuali responsabilità penali”, spiega una nota aggiungendo che l’attività “si svolgerà sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nola, in sinergia con le altre componenti del Comando Unità Forestali e Ambientali Carabinieri e i reparti territoriali dell’Arma”.

ANSA

L’incendio sul Vesuvio

La task force andrà a “potenziare le unità già presenti e operative sul territorio, garantendo interventi tempestivi sui luoghi interessati dagli incendi, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica degli eventi e alla prevenzione di nuovi episodi, in particolare nelle aree protette e nei siti di pregio naturalistico”, conclude la nota.

I danni dell’incendio e un volontario in ospedale

L’incendio in corso sul Vesuvio sul versante del Comune di Terzigno ha creato gravi danni alle coltivazioni della zona, in particolare per la viticoltura.

Sono stati danneggiati i vigneti del Lacryma Christi Dop proprio durante il periodo che culmina con la vendemmia. “Ma il Vesuvio è anche il regno dell’albicocca Pellecchiella e del Pomodorino del Piennolo Dop. Insomma un disastro ambientale ma anche agricolo”, avverte Coldiretti.

Conseguenze negative anche per le attività di agriturismo e per i relativi percorsi di degustazione.

Un volontario della Protezione civile, impegnato nella bonifica sul Vesuvio, è finito in ospedale in codice giallo dopo essere stato colpito alla testa da un arbusto.

L’incidente è avvenuto a Terzigno dove l’uomo, soccorso e medicato, è stato poi portato all’Ospedale del Mare di Napoli per una distorsione alla caviglia destra, un taglio al collo e dolori alla schiena.