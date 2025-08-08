Incendio sul Vesuvio, da giorni brucia la pineta e il Monte Somma. E il fumo arriva anche su Napoli

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un grosso incendio è divampato alle pendici del Vesuvio e ha portato alla creazione di un’alta colonna di fumo che risulta percepibile in modo netto anche da Napoli. A bruciare è la pineta di Terzigno, nei pressi del Parco nazionale del Vesuvio e nella zona del Monte Somma. Si tratta di un rogo che si protrae da diversi giorni e che ha ripreso vigore nelle ultime ore.

Incendio sul Vesuvio, cos’è successo

Attimi di paura a Napoli dove è da registrare un grosso incendio scoppiato alle pendici del Vesuvio. A essere interessato dalle fiamme è il versante Sud del vulcano, quello che si affaccia verso il Monte Somma.

Il rogo è divampato nel pomeriggio dell’8 agosto ma in realtà si tratta di un incendio che da giorni, anche se con intensità minore, interessava già la pineta della cittadina di Terzigno e tutta la vegetazione circostante.

ANSA

Le immagini dell’incendio alle pendici del Vesuvio

La colonna di fumo si vede anche a Napoli

Dal Vesuvio si è dunque alzata una grande colonna di fumo nero che si è addensata sul cielo della città e che è visibile nitidamente a Napoli e anche a molti chilometri di distanza.

Vere e proprie lingue di fuoco si sono alzate alte al cielo e stanno minacciando la vegetazione del Parco nazionale del Vesuvio e il bosco di Lavarella, nei pressi di via Zabatta. E non è tutto perché un secondo focolaio si è sviluppato anche nei pressi dello stadio comunale di Terzigno, in via Vecchia Campitelli.

Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Napoli con l’obiettivo di contenere e spegnere l’incendio che è divampato in un’area verde della zona. In precedenza, nelle scorse giornate, anche Canadair e Protezione civile erano intervenuti ma non erano riusciti a domare le fiamme.

Emergenza incendi in Campania

Il rogo è iniziato martedì 5 agosto e si protrae dunque da 4 giorni ma nelle scorse ore si è riattivato e le dimensioni si stanno allargando, preoccupando i soccorsi e le autorità. È stata già emessa un’ordinanza che invita i cittadini a usare tutte le precauzioni del caso. Il gruppo Terzigno Verde ha sottolineato come “da settimane denuncino il pericolo”.

Come riportato dalla Protezione civile, sono già 1.060 gli incendi boschivi in Campania dal 15 giugno: si stima cha abbiano bruciato 2.568 ettari.

Non si tratta insomma di una novità né di un unicum quanto di una piaga che si ripete da anni, ogni estate. Non è la prima volta infatti che il Vesuvio e il territorio del Parco nazionale diventano vittime di incendi, come quelle occorsi nel 2016 e nel 2017 quando bruciarono oltre mille ettari di pineta sul versante ovest del monte.