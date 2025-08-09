Incendio sul Vesuvio, il fronte del fuoco ha raggiunto i 2 chilometri, sul posto anche l'esercito

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha dichiarato, durante la riunione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, che il fronte dell’incendio sviluppatosi alle pendici del Vesuvio ha raggiunto i 2 chilometri di ampiezza. Per le strade dei comuni coinvolti è stato dispiegato anche l’esercito.

Durante la riunione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, tenutasi a Napoli questa mattina, il prefetto del capoluogo campano, Michele di Bari, ha spiegato a che punto sia lo sviluppo dell’incendio che è scoppiato alle pendici del Vesuvio.

In tutto, ha dichiarato il prefetto, il fronte del fuoco avrebbe raggiunto i due chilometri di lunghezza, coinvolgendo quattro comuni dell’area vesuviana.

ANSA Il fronte dell’incendio del Vesuvio

Il prefetto ha anche dichiarato che le operazioni di spegnimento stanno continuando e che la prefettura è in costante contatto con i Centri operativi comunali attivi dei quattro comuni colpiti.

Le forze impiegate per spegnere l’incendio

Al momento sono moltissimi i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, gli uomini della protezione civile nazionale e di quella regionale della società Sma Campania che stanno partecipando allo spegnimento dell’incendio.

In azione anche dieci mezzi aerei, tra elicotteri e aerei Canadair, sei dei quali fanno parte della flotta nazionale per lo spegnimento degli incendi boschivi e altri quattro appartengono a quella regionale della Campania.

I comuni coinvolti nell’incendio sono Boscotrecase, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, che si trovano tutti sul lato est del vulcano che sovrasta Napoli.

Anche l’esercito per le strade dei comuni coinvolti

La protezione civile ha richiesto subito l’aiuto della polizia municipale dei comuni coinvolti e di quella di Napoli, per gestire il traffico in questa situazione di emergenza.

Presto però è stato chiaro che per sgomberare le strade e far passare le autobotti destinate al rifornimento di acqua per gli uomini impiegati sul fronte del fuoco fosse necessario un numero maggiore di uomini.

È quindi intervenuto l’esercito, che ha iniziato sia a pattugliare le strade per evitare che passanti e curiosi rimanessero coinvolti nel rogo, sia a sgomberarle per permettere ai mezzi di emergenza di passare.