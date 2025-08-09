Incendio sul Vesuvio, le fiamme continuano dalla notte: aria irrespirabile per i residenti chiusi in casa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non è stato ancora domato l’incendio che sta interessando il Vesuvio e le sue pendici. Le fiamme hanno colpito la pineta di Terzigno e continuano a mettere a dura prova le operazioni di spegnimento. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco con i canadair e della Protezione Civile con gli elicotteri, mentre i residenti segnalano l’aria irrespirabile per la quale sono costretti a restare chiusi in casa servendosi dell’aria condizionata per contrastare il caldo. Già dalla notte precedente Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, aveva valutato la possibilità di un potenziamento degli interventi aerei.

Continua l’incendio sul Vesuvio

Le fiamme non si arrestano. Un servizio Rai della mattina di sabato 9 agosto ha mostrato l’entrata in azione dei canadair per spegnere l’incendio che dal giorno precedente ha colpito il Vesuvio e le sue pendici. Dalla serata, infatti, il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca aveva valutato un “potenziamento dell’intervento dei mezzi aerei”.

Napoli Today precisa che le aree più colpite sono Terzigno e Boscoreale, ma le segnalazioni arrivano anche da Torre Annunziata e Torre del Greco dove i residenti lamentano l’aria irrespirabile.

Come riferito da Rai Radio 1, inoltre, le fiamme hanno raggiunto un’altezza di 1000 metri favorite dal vento. Numerosi, sui social, i commenti dei residenti che condannano – nell’ipotesi del dolo – la mano che ha provocato l’incendio causando ingenti danni alla flora e alla fauna locali.

Le operazioni di spegnimento sono riprese all’alba del 9 agosto. Secondo Napoli Today la grande colonna di fumo che si innalza dal versante meridionale del monte è ancora visibile da Napoli e dalla penisola sorrentina.

Le parole dei residenti

La stampa locale e i social raccolgono le parole dei residenti, addolorati per il disastro ambientale che le fiamme stanno conducendo sul grande monumento naturale. “Si ripete l’incubo del 2017”, scrive qualcuno su X, che aggiunge: “Fa male al cuore vederla bruciare di nuovo così, a’ muntagna”.

Qualcun altro, sempre su X, cita il brano Terra Mia di Pino Daniele: “Terra mia, terra mia, comm’è triste e comm’è amaro sta’ assettato e guardà”. Si moltiplicano, così, le foto e i video pubblicati dai residenti che dal pomeriggio di venerdì documentano l’evolversi dell’incendio.

Napoli Today riferisce che alcuni residenti con le abitazioni più prossime ai luoghi interessati dall’incendio hanno preferito trasferirsi momentaneamente in luoghi più sicuri. Per altri, invece, l’incubo è dato dall’aria irrespirabile che li costringe a rimanere chiusi in casa cercando refrigerio dall’aria condizionata.

Le origini

Come ricostruisce il Corriere del Mezzogiorno le prime fiamme sono divampate martedì 5 agosto presso la pineta di Terzigno, esattamente lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio. Secondo i primi rilievi non sarebbe del tutto esclusa l’origine dolosa.

A contribuire all’estensione del rogo – continua il Corriere – sarebbe stato il vento che ha alimentato il fuoco causando non poche difficoltà durante le operazioni di spegnimento. Secondo la Protezione Civile dal 15 giugno in Campania si sarebbero verificati circa 1060 incendi boschivi per un totale di 2568 ettari bruciati.