Falso allarme incendio sul volo Ryanair a Palma di Maiorca, paura per l'errore del segnale: passeggeri feriti

Panico per un falso allarme su un volo Ryanair a Palma di Maiorca. Il segnale dell’incendio è scattato in un aereo della compagnia low cost con destinazione Manchester, rendendo necessaria l’evacuazione di tutti i passeggeri. Nelle operazioni di sbarco si sono ferite lievemente 18 persone, sei sono state portate in ospedale.

Il falso allarme incendio

L’episodio si è verificato nella serata di venerdì 4 5 luglio, mentre l’aereo Boeing 737-800 si trovava sulla pista dell’aeroporto spagnolo.

Poco prima dell’inizio della fase di decollo del volo RK3446 è scattato il falso allarme per il rogo a bordo. Il centro di coordinamento SAMU061 ha ricevuto una chiamata ricevuta intorno alle 18 che segnalava un incendio a bordo del volo per Manchester.

L’evacuazione

I passeggeri sono fatti stati sbarcare dalle porte di emergenza, alcuni saltando già da una delle ali su cui erano saliti e altri uscendo dall’altro lato dell’aereo tramite lo scivolo di emergenza.

Le procedure di evacuazione dei viaggiatori sono state filmate in un video, mentre sulla pista intervenivano vigili del fuoco e la polizia.

Durante le operazioni 18 persone sono rimaste leggermente ferite, sei delle quali hanno richiesto il trasferimento in ospedale, tre sono state trasferite alla clinica Rotger e le altre tre al nosocomio di Palmaplanas.

La nota di Ryanair

Sul falso allarme Ryanair ha diffuso una nota con la quale si è scusata per l’inconveniente con i passeggeri, ai quali ha messo a disposizione un aereo sostitutivo partito dallo scalo maiorchino alle 7.05 della mattina di sabato 5 luglio.

“Un volo da Palma a Manchester ha interrotto il decollo a causa di una falsa segnalazione luminosa di allarme incendio – ha spiegato la compagnia nella nota – I passeggeri sono stati sbarcati utilizzando gli scivoli gonfiabili e riportati al terminal. Durante lo sbarco, un piccolo numero di passeggeri ha riportato ferite molto lievi (distorsioni alla caviglia, ecc.) e l’equipaggio ha richiesto assistenza medica immediata”.

Un allarme per rischio incendio si era diffuso a bordo di un altro volo Ryanair dopo un incidente in pista, avvenuto a fine giugno all’aeroporto di Kalamata, nel Sud della Grecia.

Il volo proveniente da Londra aveva urtato l’ala contro una recinzione perimetrale dello scalo, durante le fasi atterraggio, scatenando anche in quel caso la paura tra i passeggeri.