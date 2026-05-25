Incendio sull'autobus a Lastra a Signa, veicolo divorato dalle fiamme: autista illeso, a bordo c'era solo lui

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tra Lastra a Signa e Ginestra, lungo la FiPiLi, è scoppiato un incendio su un autobus che è finito divorato dalle fiamme. L’autista, che era l’unica persona a bordo del veicolo al momento del rogo, è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, con una squadra operativa e un’autobotte a supporto.

L’allarme per l’incendio scoppiato sull’autobus a Lastra a Signa

L’allarme è scattato attorno alle ore 5,20 del mattino di lunedì 25 maggio. L’autobus è andato a fuoco tra Lastra a Signa e Ginestra, lungo la FiPiLi, mentre percorreva il tratto di strada in direzione Livorno.

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, intervenuti sul luogo dell’incendio con una squadra operativa e un’autobotte di supporto, hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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Incendio sull’autobus, illeso l’autista: la situazione

Come riportato da La Nazione, al momento dell’incendio l’autobus, che è finito divorato dalle fiamme, era privo di passeggeri a bordo. L’autista, unica persona all’interno del mezzo, è uscito illeso.

Le cause del rogo non sono ancora note.

Disagi alla circolazione sulla FiPiLi dopo l’incendio a Lastra a Signa

Durante le operazioni di soccorso per l’incendio scoppiato a bordo dell’autobus tra Lastra a Signa e Ginestra si sono registrati disagi alla circolazione lungo la FiPiLi in direzione Livorno.