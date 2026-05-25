Incendio sull'autobus a Lastra a Signa, veicolo divorato dalle fiamme: autista illeso, a bordo c'era solo lui
Incendio su un autobus tra Lastra a Signa e Ginestra: a bordo del mezzo, divorato dalle fiamme, c'era solo l'autista, uscito illeso dal rogo
Tra Lastra a Signa e Ginestra, lungo la FiPiLi, è scoppiato un incendio su un autobus che è finito divorato dalle fiamme. L’autista, che era l’unica persona a bordo del veicolo al momento del rogo, è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, con una squadra operativa e un’autobotte a supporto.
- L'allarme per l'incendio scoppiato sull'autobus a Lastra a Signa
- Incendio sull'autobus, illeso l'autista: la situazione
- Disagi alla circolazione sulla FiPiLi dopo l'incendio a Lastra a Signa
L’allarme per l’incendio scoppiato sull’autobus a Lastra a Signa
L’allarme è scattato attorno alle ore 5,20 del mattino di lunedì 25 maggio. L’autobus è andato a fuoco tra Lastra a Signa e Ginestra, lungo la FiPiLi, mentre percorreva il tratto di strada in direzione Livorno.
I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, intervenuti sul luogo dell’incendio con una squadra operativa e un’autobotte di supporto, hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Incendio sull’autobus, illeso l’autista: la situazione
Come riportato da La Nazione, al momento dell’incendio l’autobus, che è finito divorato dalle fiamme, era privo di passeggeri a bordo. L’autista, unica persona all’interno del mezzo, è uscito illeso.
Le cause del rogo non sono ancora note.
Disagi alla circolazione sulla FiPiLi dopo l’incendio a Lastra a Signa
Durante le operazioni di soccorso per l’incendio scoppiato a bordo dell’autobus tra Lastra a Signa e Ginestra si sono registrati disagi alla circolazione lungo la FiPiLi in direzione Livorno.