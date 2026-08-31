Incendio sulla tangenziale ovest a Milano e camion in fiamme, traffico in tilt e lunghe code

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nelle prime ore del mattino di lunedì 31 agosto, un grave incendio ha avvolto un camion che trasportava generi alimentari lungo la tangenziale Ovest di Milano, all’altezza di Rozzano. Il rogo, innescato con ogni probabilità dall’esplosione di uno pneumatico, ha reso necessaria la chiusura di due corsie su tre, provocando sino a nove chilometri di coda verso Bologna. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’incendio del camion sulla tangenziale Ovest di Milano

Un incendio ha fatto scattare l’allarme intorno alle 5:30 di oggi – lunedì 31 agosto 2026 – lungo la A50, la tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra le uscite 7 e 7bis nei pressi dello svincolo per Rozzano/Quinto de’ Stampi.

Un mezzo pesante, che viaggiava in direzione Bologna trasportando generi alimentari, ha improvvisamente preso fuoco. Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, le fiamme si sarebbero generate a seguito dello scoppio di uno pneumatico, che avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo al conducente.

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In pochissimi minuti il camion è stato devastato dal rogo, alzando una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Fortunatamente il conducente e le persone di passaggio non hanno riportato ferite né intossicazioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano, supportate dai mezzi del Distaccamento di via Darwin.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto anche l’intervento del nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), giunto con tre automezzi coordinati.

L’attenzione dei caschi rossi si è concentrata in particolare sulla messa in sicurezza del sistema di alimentazione del veicolo, caratterizzato da un impianto misto a Gpl e metano, per scongiurare il pericolo di esplosioni durante la bonifica del carico.

Carreggiata parzialmente chiusa e code fino a 9 chilometri

Per consentire i soccorsi e i successivi rilievi condotti dalla Polizia Stradale, le Forze dell’Ordine giunte sul posto hanno dovuto chiudere al traffico due delle tre corsie della carreggiata.

La circolazione è stata incanalata su un’unica corsia di marcia, provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità in un lunedì mattina già caratterizzato dai flussi dei pendolari e dai rientri dalle ferie estive.

Nel corso delle ore si sono formate code che hanno raggiunto i nove chilometri in direzione Sud verso Bologna, oltre a significativi rallentamenti registrati nella carreggiata opposta a causa dei curiosi.