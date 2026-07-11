Incendio vicino all’aeroporto di Olbia e all'ospedale, voli dirottati e Statale 125 chiusa: Canadair in azione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un incendio divampato nella zona di Padrongianus, a sud di Olbia, ha provocato forti disagi all’aeroporto Costa Smeralda. Diversi voli in arrivo sono stati dirottati su Cagliari e Alghero, mentre le partenze hanno registrato ritardi. Sul posto sono intervenuti due Canadair, due elicotteri, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale. Chiusa anche la Statale 125.

Olbia, disagi per l’incendio vicino all’aeroporto

Disagi all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio, a causa di un vasto incendio di vegetazione.

Il rogo, divampato nella zona di Padrongianus, che si trova a pochi chilometri a sud della città gallurese, ha costretto le autorità a modificare temporaneamente le operazioni di volo, con diversi aerei in arrivo dirottati sugli scali di Cagliari e Alghero per consentire l’intervento dei mezzi antincendio.

Voli in ritardo e dirottati

Sebbene lo scalo non sia mai stato formalmente chiuso, la presenza dei Canadair impegnati nei lanci d’acqua ha imposto limitazioni allo spazio aereo interessato dalle operazioni di spegnimento.

I voli in partenza programmati dalle ore 17 hanno invece accumulato ritardi, mentre le compagnie aeree hanno monitorato costantemente l’evoluzione della situazione per limitare i disagi ai passeggeri.

Apprensione anche per l’ospedale

L’incendio si è sviluppato in un’area particolarmente delicata, non distante dall’ospedale Mater Olbia e dalla pista dell’aeroporto Costa Smeralda. Il fronte del fuoco, alimentato dalla vegetazione secca e dalle elevate temperature, ha richiesto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza della circolazione è stata chiusa anche la Strada Statale 125, uno dei principali collegamenti della zona, con inevitabili ripercussioni sul traffico locale.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dal bordo della carreggiata, propagandosi rapidamente alla vegetazione circostante e distruggendo circa cinque ettari di terreno.

La macchina antincendio ha visto l’intervento di due Canadair e due elicotteri antincendio. Oltre ai Vigili del Fuoco, impegnati anche il Corpo Forestale e diverse associazioni di volontariato. A coordinare le operazioni, l’Ispettorato Forestale di Tempio Pausania insieme alla stazione forestale di Olbia.

Gli ultimi incendi nella stessa zona

Negli ultimi tempi l’aeroporto Costa Smeralda è stato interessato più volte da incendi nelle aree circostanti. Già lo scorso 8 luglio un vasto rogo raggiunse il perimetro dello scalo costringendo alla sospensione delle attività per circa 45 minuti, con tre voli dirottati a Cagliari e numerosi ritardi.

Alcuni giorni dopo un nuovo incendio nell’entroterra, nella zona di Su Trambuccone, ha provocato ulteriori limitazioni allo spazio aereo.