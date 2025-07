Incendio vicino all'aeroporto di Olbia e voli dirottati, disagi per i viaggiatori diretti in Sardegna

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un incendio nell’entroterra di Olbia, nella zona dell’aeroporto, ha causato la chiusura temporanea dello spazio aereo, colpendo i voli in arrivo. Diversi velivoli sono stati dirottati, mentre le partenze sono proseguite. Impegnati vigili del fuoco, forestali e volontari contro le fiamme. Lunghe attese e disagi per i passeggeri.

Olbia, incendio e voli dirottati

L’incendio è scoppiato giovedì 10 luglio nell’area di “Su Trambuccone”, alle spalle di Olbia. Considerando la prossimità dell’aeroporto, è stato necessario bloccare temporaneamente lo spazio aereo sopra la città, generando forti disagi per i viaggiatori.

Le fiamme, che hanno preso piede vicino alla statale Sassari-Olbia, hanno richiesto l’intervento di mezzi antincendio, tra cui elicotteri regionali e un Canadair, oltre all’impegno di numerose squadre di soccorso.

ANSA

Elicottero in azione per l’emergenza nell’area di “Su Trambuccone” a Olbia, dove è divampato l’incendio

Disagi per l’aeroporto

Nonostante la situazione di allerta per il rogo e diversi disagi, lo scalo “Costa Smeralda” è rimasto ufficialmente operativo.

Geasar, la società di gestione dell’aeroporto, ha chiarito che l’area interessata dalle fiamme riguarda i corridoi aerei d’atterraggio e non quelli di decollo. Per questo motivo, numerosi voli in partenza sono decollati regolarmente.

Diverso invece il discorso per gli arrivi. La parziale chiusura dello spazio aereo ha obbligato alcuni voli a cambiare destinazione: due collegamenti da Monaco sono stati deviati su Cagliari, così come un volo da Berlino, mentre quello da Basilea è stato indirizzato su Roma Fiumicino.

La gestione dell’emergenza

La situazione ha generato non pochi problemi per i passeggeri, con attese prolungate per i ritardi. Per domare l’incendio sono stati impegnati, oltre ai vigili del fuoco, diverse squadre del Corpo forestale e volontari.

Sono giorni difficili per la Sardegna, chiamata a fronteggiare più di un’emergenza a causa dei roghi. Lo scorso 8 luglio l’incendio scoppiato a La Maddalena, in località Giardinelli, che era arrivato a minacciare anche alcune abitazioni.

Le fiamme, alimentate da vento e macchia mediterranea, si erano infatti avvicinate alle case ma, fortunatamente, senza arrecare danni gravi né provocare feriti.

Sul posto erano intervenuti Guardia Costiera, vigili del fuoco, Protezione civile, forestali, un elicottero e un Canadair. Venti persone, tra cui un disabile in sedia a rotelle, erano state tratte in salvo via mare dalla Capitaneria di Porto, dopo essersi rifugiate sulla spiaggia.