Incentivi auto elettrica 2025 solo nelle aree urbane funzionali, cosa significa e perché non sono per tutti

Gli incentivi 2025 per acquistare un’auto elettrica partiranno a settembre con lo stanziamento da 600 milioni di euro, ma saranno destinati a pochi: solo i residenti nelle aree urbane funzionali (FUA) potranno accedervi. I bonus, variabili in base all’Isee, arrivano fino a 11mila euro: sono esclusi i residenti in zone rurali e a bassa densità di pendolarismo.

Auto elettrica 2025, come cambiano gli incentivi

Nel giro di un mese ci sarà l’avvio ufficiale dei nuovi incentivi 2025 per effettuare l’acquisto di un’auto elettrica, ma il beneficio risulterà profondamente cambiato.

Il Governo ha infatti stanziato 600 milioni di euro, con partenza del programma a settembre, ma ci si aspetta che la durata dei fondi possa non arrivare alla scadenza ufficiale del 30 giugno 2026, data in cui si prevede la disattivazione dell’ecobonus.

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

Molti italiani stanno rimandando l’acquisto della loro nuova auto elettrica proprio in attesa degli sconti statali. Tuttavia, questa volta non tutti potranno beneficiarne, in base a quelle che sono le nuove regole degli incentivi.

Cosa sono le aree urbane funzionali

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha chiarito che il bonus sarà ora riservato ai residenti delle aree urbane funzionali (FUA), che comprendono le città principali e i comuni circostanti collegati da flussi di pendolarismo.

Secondo l’Istat, una FUA è costituita da una “City” e dalla sua zona di pendolarismo, ovvero l’insieme dei comuni da cui ogni giorno molte persone si spostano per lavoro verso il centro urbano.

Chi risiede in aree escluse da questi flussi, dunque, non avrà accesso all’incentivo. L’elenco ufficiale delle aree urbane funzionali italiane è stato già pubblicato da Eurostat.

Quanti possono accedere agli incentivi

A livello nazionale, circa il 55,8% della popolazione italiana vive all’interno delle FUA. Le più grandi sono: Milano (quasi 5 milioni di abitanti), Roma (4,3 milioni), Napoli (3,3 milioni) e Torino (1,7 milioni).

La decisione di limitare gli incentivi a queste zone potrebbe generare malcontento, ma mira a ridurre l’impatto ambientale nei territori a maggiore densità di traffico.

Infine, come nel 2024, l’entità del bonus varierà in base all’Isee: chi ha un reddito inferiore ai 30mila euro potrà ricevere fino a 11mila euro, mentre chi supera questa soglia otterrà 9mila euro.