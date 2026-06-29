Incentivi auto elettriche fino a 3 mila euro dall'1 gennaio 2027 al 2030, quali sono i requisiti per ottenerli
Il decreto prevede sconti per impianti GPL, colonnine domestiche o condominiali e furgoni merci. Novità per moto dal 2027 e noleggi a lungo termine
In arrivo il nuovo Dpcm automotive. Il decreto conterrà incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali come furgoni fino a 20mila euro, incentivi per l’installazione di impianti GPL (fino a 400 euro) e metano (fino a 800 euro) e contributi per moto e scooter dal 2027. Per quanto riguarda le vetture elettriche, arriva il bonus per le colonnine di ricarica. Infine, agevolazioni per i noleggi a lungo termine per chi ha redditi bassi.
- Bonus furgoni fino a 20mila euro
- Fino a 800 euro per gli impianti GPL e metano
- Fino a 3mila euro per scooter e moto
- Noleggi per redditi bassi
- Fino a 8mila euro per le colonnine di ricarica
Bonus furgoni fino a 20mila euro
Il primo importante incentivo è quello per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi, nello specifico per il trasporto di merci. Per la categoria di peso fino a 1,49 tonnellate si può beneficiare di un bonus di 2mila euro per i veicoli elettrici.
Il bonus arriva fino a 4mila con la rottamazione di un veicolo della stessa classe fino a Euro 4. Invece, per i veicoli con peso tra 1,5 e 2,39 tonnellate, il bonus sale fino a 8mila euro.
Per le categorie di peso tra 2,4 e 3,49 tonnellate si arriva fino a 14mila euro; per 3,5-4,24 tonnellate fino a 18mila euro e, infine, per la categoria di peso tra 4,25 e 7,2 tonnellate il bonus vale fino a 20mila euro.
Fino a 800 euro per gli impianti GPL e metano
Sta per entrare in vigore anche l’aiuto per l’installazione di impianti a GPL e metano sulle auto almeno Euro 3.
Il bonus è di 400 euro per il GPL e di 800 euro per il metano. Si tratta di un contributo con sconto sul prezzo finale, quindi è corrisposto direttamente dall’installatore e poi rimborsato.
Fino a 3mila euro per scooter e moto
Dal 1° gennaio 2027 invece scatta l’incentivo per l‘acquisto di moto, scooter e quadricicli nuovi (elettrici o ibridi).
Il contributo è pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2mila euro. Il bonus sale al 30% (fino a 3mila euro sul prezzo finale) in caso di rottamazione di un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 oppure 3.
Il mezzo da rottamare deve essere di proprietà di chi richiede il bonus da almeno un anno.
Noleggi per redditi bassi
C’è poi una novità: il noleggio a lungo termine. Si tratta di una misura pensata per i redditi bassi, per chi ha un Isee inferiore a 30mila euro.
Chi intende noleggiare deve farlo per almeno 3 anni e su un veicolo nuovo almeno Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.
È inoltre prevista la rottamazione di un’auto fino a Euro 4. Alla fine del periodo di noleggio, l’auto potrà essere acquistata con uno sconto pari ad almeno il 10% del prezzo di mercato.
Fino a 8mila euro per le colonnine di ricarica
Infine c’è il bonus per l’acquisto delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Sono 68 i milioni di euro destinati a questo scopo, fino al 31 marzo 2030.
Il bonus vale per gli utenti domestici ed è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1500 euro per persona.
Il limite sale a 8mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.