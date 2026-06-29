Incentivi auto elettriche fino a 3 mila euro dall'1 gennaio 2027 al 2030, quali sono i requisiti per ottenerli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In arrivo il nuovo Dpcm automotive. Il decreto conterrà incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali come furgoni fino a 20mila euro, incentivi per l’installazione di impianti GPL (fino a 400 euro) e metano (fino a 800 euro) e contributi per moto e scooter dal 2027. Per quanto riguarda le vetture elettriche, arriva il bonus per le colonnine di ricarica. Infine, agevolazioni per i noleggi a lungo termine per chi ha redditi bassi.

Bonus furgoni fino a 20mila euro

Il primo importante incentivo è quello per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi, nello specifico per il trasporto di merci. Per la categoria di peso fino a 1,49 tonnellate si può beneficiare di un bonus di 2mila euro per i veicoli elettrici.

Il bonus arriva fino a 4mila con la rottamazione di un veicolo della stessa classe fino a Euro 4. Invece, per i veicoli con peso tra 1,5 e 2,39 tonnellate, il bonus sale fino a 8mila euro.

Per le categorie di peso tra 2,4 e 3,49 tonnellate si arriva fino a 14mila euro; per 3,5-4,24 tonnellate fino a 18mila euro e, infine, per la categoria di peso tra 4,25 e 7,2 tonnellate il bonus vale fino a 20mila euro.

Fino a 800 euro per gli impianti GPL e metano

Sta per entrare in vigore anche l’aiuto per l’installazione di impianti a GPL e metano sulle auto almeno Euro 3.

Il bonus è di 400 euro per il GPL e di 800 euro per il metano. Si tratta di un contributo con sconto sul prezzo finale, quindi è corrisposto direttamente dall’installatore e poi rimborsato.

Fino a 3mila euro per scooter e moto

Dal 1° gennaio 2027 invece scatta l’incentivo per l‘acquisto di moto, scooter e quadricicli nuovi (elettrici o ibridi).

Il contributo è pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2mila euro. Il bonus sale al 30% (fino a 3mila euro sul prezzo finale) in caso di rottamazione di un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 oppure 3.

Il mezzo da rottamare deve essere di proprietà di chi richiede il bonus da almeno un anno.

Noleggi per redditi bassi

C’è poi una novità: il noleggio a lungo termine. Si tratta di una misura pensata per i redditi bassi, per chi ha un Isee inferiore a 30mila euro.

Chi intende noleggiare deve farlo per almeno 3 anni e su un veicolo nuovo almeno Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.

È inoltre prevista la rottamazione di un’auto fino a Euro 4. Alla fine del periodo di noleggio, l’auto potrà essere acquistata con uno sconto pari ad almeno il 10% del prezzo di mercato.

Fino a 8mila euro per le colonnine di ricarica

Infine c’è il bonus per l’acquisto delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Sono 68 i milioni di euro destinati a questo scopo, fino al 31 marzo 2030.

Il bonus vale per gli utenti domestici ed è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1500 euro per persona.

Il limite sale a 8mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.