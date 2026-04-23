Inchiesta escort, Rafa Leao si difende dopo li diffusione dei nomi dei calciatori di Serie A: "Sono estraneo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Rafa Leao ha smentito su Instagram ogni coinvolgimento nell’inchiesta milanese sul giro di escort di lusso gestito dalla società Ma.De. L’attaccante compare in un elenco di 70 parole chiave usato dai pm per filtrare i dati dei cellulari sequestrati, insieme ai nomi di decine di altri calciatori di Serie A. Gli indagati avrebbero ricevuto oltre 450mila euro dagli sportivi per servizi extra tra locali e hotel.

Inchiesta sulle escort, la smentita di Rafa Leao

L’attaccante del Milan Rafa Leao è intervenuto pubblicamente tramite i propri canali social per smentire qualsiasi coinvolgimento nel giro di prostituzione di lusso scoperto dalla Procura di Milano. Attraverso una storia su Instagram, il calciatore ha dichiarato di essere totalmente estraneo ai fatti e di non aver commesso alcun reato, invitando i media a non associare il suo nome alla vicenda in modo superficiale.

Leao ha inoltre confermato di aver dato mandato ai propri legali per tutelare la sua reputazione e quella della sua famiglia contro la diffusione di notizie lesive. Una presa di posizione arrivato dopo che nome del portoghese è apparso in un elenco di circa settanta nomi di calciatori di Serie A inseriti nel decreto di perquisizione e sequestro firmato dai pm.

Instagram @iamrafaeleao93

Questi nominativi non risultano iscritti nel registro degli indagati, ma sono stati indicati come “parole chiave” necessarie agli investigatori per eseguire la copia forense e l’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati ai quattro gestori dell’organizzazione.

L’analisi dei cellulari e i nomi dei calciatori di Serie A

L’inchiesta della Guardia di Finanza si concentra sull’analisi di centinaia di termini usati come filtri per setacciare WhatsApp, foto e bonifici degli indagati. Oltre ai cognomi di atleti appartenenti a club come Milan, Inter, Juventus e Lazio, la Procura ha indicato parole come “party”, “hotel”, “incasso” e “prestazione”.

L’obiettivo è distinguere chi ha semplicemente partecipato a eventi mondani nei locali della movida milanese da chi ha invece usufruito dei cosiddetti “servizi extra” a pagamento, che comprendevano la compagnia di giovanissime escort in alberghi di lusso.

Gli sportivi professionisti avrebbero versato oltre 450.000 euro sui conti correnti intestati agli indagati e su carte digitali Revolut. Di questa cifra, circa 276.000 euro sarebbero stati accreditati direttamente ai gestori della società Ma.De Milano, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, attualmente agli arresti domiciliari.

Anche altri calciatori citati nelle carte, come Dusan Vlahovic e Riccardo Calafiori, hanno fatto sapere tramite i propri avvocati di essere del tutto estranei alle attività illecite oggetto dell’indagine.

Il sistema della prostituzione di lusso

L’organizzazione criminale utilizzava una società di pubbliche relazioni con sede a Cinisello Balsamo come schermo per gestire il reclutamento di giovani donne, tra i 18 e i 20 anni, incluse alcune studentesse straniere.

Le ragazze venivano impiegate come accompagnatrici in 26 rinomati locali milanesi, tra cui il privé del Pineta e la terrazza Ceresio 7, per poi essere messe a disposizione dei clienti più facoltosi. Il sodalizio tratteneva spesso oltre il 50% dei compensi pagati dagli sportivi, accumulando un profitto illecito che ha portato al sequestro preventivo di circa 1,2 milioni di euro.

Le testimonianze raccolte dai finanzieri confermano che le giovani venivano ingaggiate inizialmente come “ragazze immagine”, ma venivano poi incentivate a fornire prestazioni sessuali remunerate con migliaia di euro.

Mentre la magistratura continua a cercare i proventi del reato all’estero, i locali citati negli atti rimangono non indagati, essendo considerati solo i luoghi fisici in cui avvenivano i primi contatti tra l’agenzia e la clientela.