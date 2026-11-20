Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sul fronte dell’inchiesta per presunta corruzione legata al delitto di Garlasco, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, respinge con fermezza ogni accusa davanti alle telecamere di Mattino Cinque. Mentre la Procura di Pavia convoca ex legali e investigatori per chiarire l’archiviazione del 2017, la donna ribadisce l’estraneità della famiglia.

L’inchiesta per corruzione a Pavia e le audizioni sul delitto di Garlasco

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi si muovono anche sul binario parallelo dei presunti accordi illeciti legati all’archiviazione della prima inchiesta su Andrea Sempio, risalente al 2017.

Dopo l’archiviazione a Brescia della posizione dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, i pm di Pavia stanno ascoltando diverse figure come persone informate sui fatti per ricostruire eventuali passaggi di denaro e favori con la mediazione degli studi legali.

Nelle ultime ore davanti ai magistrati si sono alternati l’ex carabiniere della polizia giudiziaria Giuseppe Spoto e gli ex avvocati di Sempio, Simone Grassi e Massimo Lovati, mentre nel registro degli indagati pavesi risulta confermata l’iscrizione di Giuseppe Sempio, padre del trentottenne.

Le parole di Daniela Ferrari

Raggiunta dai microfoni di Mattino Cinque, Daniela Ferrari ha commentato l’evolversi del quadro investigativo dopo l’uscita di scena di Venditti e i sospetti sui versamenti destinati ai legali dell’epoca.

Sollecitata dal giornalista sul fatto che i soldi fossero stati consegnati esclusivamente agli avvocati, la madre di Andrea Sempio ha confermato con decisione: "Non c’è altra spiegazione, non c’è altra spiegazione. Non abbiamo mai corrotto nessuno, né Venditti né i carabinieri né niente".

Le parole di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio

Visibilmente contrariata per il clamore mediatico attorno alla vicenda giudiziaria, la donna ha aggiunto: "Visto che adesso gli piace giocare su queste cose a tutti, a cercare cose, non cose, non abbiamo mai corrotto nessuno. E finisco dicendo: mio figlio non c’entra assolutamente niente, assolutamente niente".

Il processo ad Andrea Sempio

La tranche sui presunti accordi corruttivi si intreccia strettamente con i due procedimenti principali legati al delitto del 13 agosto 2007.

Da un lato pesa la posizione dello stesso Andrea Sempio, per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, con l’udienza preliminare già fissata per il mese di febbraio.

Dall’altro resta aperta la partita giudiziaria di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione, i cui difensori sono prossimi al deposito dell’istanza di revisione presso la Corte d’Appello di Brescia alla luce dei nuovi accertamenti investigativi sulle possibili omissioni delle prime indagini.