Inchiesta Report sul Garante della Privacy, Ghiglia e Scorza non si dimettono: FdI accusa Ranucci di "fiction"

Il caso dell’inchiesta di Report arriva in aula, dove da Fratelli d’Italia arriva solidarietà per l’attentato subito da Ranucci, ma anche un attacco al suo modo di fare giornalismo d’inchiesta, definito come un romanzo o una fiction. Sulla possibilità delle dimissioni rispondono invece Ghiglia e Scorza: non si dimettono e dichiarano che non c’è motivo per farlo. Sulla possibilità di scioglimento del Garante, Meloni dichiara che si può rifare la legge.

Cosa dice l’inchiesta di Report sul Garante della Privacy

Per capire dove sta andando il caso dell’inchiesta di Report sul Garante della Privacy, è bene fare un passo indietro e ricostruire gli eventi. Il servizio è andato in onda domenica sera e voleva far luce sull’indipendenza dell’autorità di garanzia. Secondo Report, c’erano dei possibili conflitti di interesse dei membri da analizzare.

Tra questi spiccava il procedimento da 44 milioni di euro del Garante nei confronti di Meta, in merito agli smart glasses. Agostino Ghiglia, espressione di Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio, aveva descritto il servizio di Report come “una forzatura con intenti diffamatori” e aveva intimato di non mandarlo in onda.

IPA Sigfrido Ranucci nello studio di Report

Tra i due non scorreva buon sangue, anche perché poche settimane prima la trasmissione aveva ricevuto una multa da 150.000 euro relativa ad alcuni audio pubblicati dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In quell’occasione, Report aveva denunciato come Ghiglia si fosse recato nella sede di Fratelli d’Italia per parlare con Arianna Meloni.

Ranucci: “Dovrebbero dimettersi”

Secondo Sigfrido Ranucci, il Garante dovrebbe dimettersi. “Negli anni il Garante della Privacy si è trasformato in un tribunale politico, dove le sentenze e i provvedimenti vengono presi in base a sensibilità politiche e rapporti clientelari, diventando una grandissima limitazione della libertà di stampa”, ha dichiarato.

Quella di Ranucci, dice, è una battaglia per la libertà di stampa. Come spiega Meloni proprio a un giornalista di Report, la decisione non spetta a lei, che può al massimo rifare la legge, anche questa non fatta dal suo governo. Per questo si tira indietro dalle accuse di voler fare pressione sull’autorità Garante della Privacy.

Per Ghiglia, invece, non ha senso il pressing politico sul Garante. Anche dopo le polemiche, dichiara che non c’è motivo per le dimissioni: “O questo è un Garante indipendente, e quindi non dipende dalla politica, o questo è un Garante dipendente e quindi dipende dalla politica”, ha affermato ai microfoni de L’Aria che tira.

La decisione di Ghiglia e Scorza: non si dimettono

Ne emerge una modalità di gestione definita da Schlein “grave e desolante”. Inseguita dalle polemiche, la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti che l’autorità è eletta dal Parlamento e che non ha competenze per azzerarne i vertici.

Così, sull’ipotesi di dimissioni o di scioglimento dell’organo, intervengono un po’ tutti. Intanto Ghiglia e Scorza hanno respinto l’ipotesi di una dimissione del collegio. In entrambi i casi, Fratelli d’Italia per Ghiglia e Movimento 5 Stelle per Scorza, non c’è sostegno da parte dei partiti.

Da Giuseppe Conte a Elly Schlein si parla invece della possibilità di azzerare l’autorità, perché “le istituzioni di garanzia non possono diventare succursali di un partito e neppure di Colle Oppio”, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico.

Mollicone contro Report: “È fiction”

Il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, alla Camera rinnova la solidarietà a Sigfrido Ranucci per l’attentato subito, ma lo attacca per via del modus operandi del programma da lui presentato. Secondo Mollicone, infatti, le modalità d’azione di Report rischiano di essere anticostituzionali, come nel caso della pubblicazione di messaggi di parlamentari e della stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per questo la maggioranza ha deciso di presentare una mozione “a tutela del buon giornalismo, della qualità dell’informazione, della vera imparzialità e del realismo”, ha dichiarato. Un’azione, dice, contro “il giornalismo militante che ha provocato infiniti danni, anche economici, alla Rai”.

Secondo Mollicone, questo modo di fare giornalismo, quello di Report e dei giornali contro il Governo, è “un romanzo di fantasia, una fiction per le piattaforme di streaming”.