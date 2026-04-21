Inchiesta su servizi segreti e squadra Fiore, chi è Giuseppe Del Deo e perchè è accostato al caso Giambruno

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Procura di Roma indaga su diversi nomi dell’intelligence. All’alba i carabinieri del Ros hanno perquisito abitazioni e uffici di personaggi noti, come Giuseppe Del Deo. In passato ai vertici di Aisi e Dis, si è allontanato con pensionamento anticipato ad appena 50 anni nel 2025. Contro di lui l’accusa di peculato in concorso e accesso abusivo a sistemi informatici. Si è dimesso per “preservare la reputazione” di Cerved, dove è approdato accanto ad Andrea Pignataro.

Inchiesta su servizi segreti e squadra Fiore

L’ex vicedirettore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, parte dei servizi segreti italiani, è indagato dalla Procura di Roma. L’inchiesta, come riporta Il Post, ipotizza come alcuni ex funzionari pubblici e imprenditori abbiano usato informazioni prese da banche dati istituzionali per trarre profitto con attività di spionaggio, ma che si siano anche appropriati indebitamente di soldi pubblici per vantaggi personali.

Giuseppe Del Deo, l’ex vicedirettore dell’Aisi, nello specifico è accusato di peculato e di accesso abusivo a un sistema informatico. Gli vengono contestati dei fatti risalenti agli anni tra il 2018 e il 2024. Secondo la Procura avrebbe usato impropriamente dei soldi della Presidenza del Consiglio per stipulare contratti a prezzi gonfiati con una società di programmi di riconoscimento facciale. Inoltre, è accusato di aver usato archivi e banche dati per attività non inerenti al suo lavoro.

Le indagini si sono spostate anche nelle abitazioni e negli uffici di Del Deo e delle altre persone indagate. L’inchiesta è stata avviata a partire dal caso Equalize, aperto dalla Procura di Milano e legata alla più ampia indagine sul gruppo “squadra Fiore” che avrebbe fatto attività di dossieraggio su commissione e a fini ricattatori e di cui farebbero parte diversi ex membri dei servizi segreti.

Chi è Giuseppe Del Deo

Classe ’73, Giuseppe Del Deo ha iniziato la sua carriera nell’Esercito. È in seguito approdato all’intelligence scalando le posizioni fino a diventare capo del reparto economico-finanziario dell’Aisi. Ottiene ottimi risultati e nel 2023, a soli cinquant’anni, viene nominato vicedirettore dello stesso organo dei servizi segreti.

Ora il nome di Giuseppe Del Deo è al centro della nuova inchiesta. Secondo la Procura di Roma, l’accusa di peculato riguarderebbe 5 milioni di euro per contratti stipulati dai servizi verso una società che si occupa di sistemi di riconoscimento facciale biometrici. Una società definita “amica” gestita all’epoca da Enrico Fincati, anche lui indagato.

I due filoni delle indagini romane si incontrano proprio sul nome di Del Deo, perché in alcune intercettazioni membri della squadra Fiore parlano dell’ex vicedirettore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna.

Il caso Giambruno

Giuseppe Del Deo sembrava avere una carriera già scritta. Piaceva al centrosinistra e al centrodestra e, quando si è presentata la necessità di pensare a chi dovesse sostituire il direttore dell’Aisi, era il suo il nome in cima alla lista. Repubblica racconta che fosse uno dei pochi a non dover bussare per entrare nelle stanze di Giorgia Meloni quando arrivava a Palazzo Chigi.

Tutto sarebbe cambiato con il caso della macchina di Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier. Resta una vicenda ancora poco chiara, ma il fatto che fosse “controllato” avrebbe rotto i rapporti di fiducia tra Del Deo e Meloni. Lascia l’Aisi e viene chiamato al Dis. Non è una promozione, per Repubblica, ma una maniera per allontanarlo dagli incarichi operativi. Dalla nomina, in pochi mesi Del Deo esce di scena con il pensionamento anticipato.

Non si sa nulla dell’accordo, se non che è un pensionamento anomalo vista l’età. Viene quindi chiamato da Andrea Pignataro, l’uomo più ricco d’Italia, a lavorare in Cerved.

In una nota, Giuseppe Del Deo ha dichiarato di essersi autosospeso, con effetto immediato, dalla carica di presidente esecutivo di Cerved Group S.p.A., una decisione assunta per escludere relazioni tra il gruppo e i fatti che lo coinvolgono. Si dice inoltre “certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti nel più breve tempo possibile”.