Inchiesta sul caporalato sulla moda, l'elenco dei 13 brand da Gucci e Versace a Prada, Dolce&Gabbana e Adidas

Sono tredici i marchi finiti nel mirino della Procura di Milano per accertamenti relativi all’ipotesi di reato di caporalato, che sarebbe stato messo in atto non direttamente dalle case di moda, ma da alcuni committenti che si appoggiano ad appaltatori o subappaltatori. Fra i marchi coinvolti ci sono nomi di peso come Gucci, Versace, Prada, Dolce & Gabbana e Adidas, fra gli altri. I pm dovranno accertare se effettivamente ci siano state irregolarità e se le case di moda ne fossero a conoscenza. I marchi sono oggetto di accertamento e non indagati.

Inchiesta sul caporalato nella moda

Sono, come detto, tredici i marchi finiti sotto l’attenzione del pm di Milano Paolo Storari: D&G, Prada, Gucci, Versace, Missoni, Ferragamo, YSL, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating.

Ad essi i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, su indicazione della Procura, hanno notificato ordini di consegna documenti.

IPA

Tra questi ci sono le visure camerali delle società che compongono i gruppi, i bilanci, finanziari e sociali, verbali del cda e collegi sindacali, elenchi di fornitori e subfornitori di materie prime strategiche e di produzione con descrizione della tipologia di fornitura e del fatturato degli ultimi tre anni suddiviso per anno, con indicazione, per ciascuno, della “percentuale rispetto ai volumi complessivamente acquistati”, fra le altre cose.

Caporalato e moda, le indagini precedenti

Accertamenti simili erano stati precedentemente messi in atto su Armani, Dior, Valentino Bags Lab, Loro Piana, Alviero Martini e Tod’s. Tod’s è l’unica tra queste ad avere una contestazione più grave, si ipotizza cioè che alcuni manager avessero la consapevolezza di cosa stesse avvenendo.

Come scrive Il Sole 24 Ore, alle case produttrici è stato chiesto di aderire, per ora su base volontaria, alla richiesta della Procura di consegnare i propri modelli organizzativi volti alla prevenzione del caporalato. Si tratterebbe di una formula che agevola le imprese, concedendo tempo per tagliare i ponti con gli eventuali caporali, così da evitare la pesantissima misura della amministrazione giudiziaria.

In ciascun atto la Procura indica i fornitori critici già individuati nella filiera del singolo brand, il numero di lavoratori trovati in condizioni di sfruttamento e gli articoli sequestrati negli opifici e pronti a tornare alla casa madre per essere venduti al pubblico.

L’agenzia LaPresse riporta un po’ di numeri: ci sono i 9 operai che sarebbero stati sfruttati nella filiera di Missoni e che sono stati trovati dai carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro di Milano in un accesso ispettivo del 6 agosto 2025 in un opificio cinese.

Poi ci sono gli altri 9 operai di Off White Operating e gli 11 di Adidas che sarebbero stati “sottoposti a sfruttamento”. Il numero è identico per Yves Saint Laurent Manifatture.

Le cifre parlano poi di 36 lavoratori di “etnia cinese in condizioni di pesante sfruttamento” per Dolce & Gabbana, 27 di Ferragamo individuati a lavorare su “capi di abbigliamento” dello storico marchio, 19 per Alexander Mcqueen, stessa cifra per Givenchy Italia, 17 per Versace, 12 negli appalti di Guccio Gucci, 11 per Pinko, 11 per Prada, e ancora 11 per Coccinelle.

I serbatoi di manodopera

Storari non è nuovo a indagini di questo tipo: ha già investigato il mondo della grande distribuzione e della logistica, riscontrando in alcuni casi irregolarità relative ai cosiddetti “serbatoi di manodopera”, ovvero società o cooperative che forniscono manodopera a terzi.

La polizia giudiziaria, su ordine della Procura, ha provveduto al sequestro di merce. Si ipotizza che, grazie alla compressione estrema dei costi, prodotti realizzati a poche decine di euro siano stati rivenduti a migliaia di euro, con rincari i certi casi arrivati al 10.000%.

L’inchiesta potrebbe allargarsi ulteriormente: un dipendente della filiera interrogato dalle autorità ha dichiarato che nel suo opificio si assemblavano accessori destinati alla vendita sotto il nome di noti marchi di moda esteri.

Ipotesi emendamento salva-caporalato

A fine novembre, Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento al ddl sulle Pmi che di fatto rappresenta un salvacondotto per le aziende convolte nei casi di caporalato. Lo scopo è quello di salvaguardare il buon nome del Made in Italy.

Si prevede che attraverso una certificazione i grandi marchi possano giovare di una etichetta a fini promozionali, ma anche ritenersi esclusi da responsabilità in materia organizzativa e gestionale.