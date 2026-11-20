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In un’epoca storica in cui l’evoluzione dei sistemi d’indagine offre nuove speranze sui cold case e sulle mancate risposte ai casi di cronaca più noti, lo stesso processo è in corso nella nuova inchiesta sul Mostro di Firenze. Il neonato fascicolo è stato aperto nel 2024 dalle sostitute procuratrici Beatrice Giunti e Ornella Galeotti, e vede entrare in scena un nome altisonante se parliamo della casistica contemporanea: il genetista Ugo Ricci, lo stesso che ha contribuito alle nuove indagini sul caso Garlasco. All’esperto, infatti, le due titolari hanno affidato l’incarico di rilevare eventuali tracce genetiche dai materiali prelevati sui luoghi degli omicidi.

Ugo Ricci e l’incarico nell’inchiesta sul Mostro di Firenze

Come anticipato, le sostitute procuratrici Beatrice Giunti e Ornella Galeotti, che conducono la nuova inchiesta sul Mostro di Firenze, hanno dato incarico a Ugo Ricci per la ricerca di eventuali tracce genetiche tra i materiali repertati sui luoghi degli omicidi del serial killer mai catturato.

Come noto, all’omicida seriale delle campagne fiorentine è attribuito anche il duplice assassinio di Barbara Locci (29 anni) e Antonio Lo Bianco, (31) consumatosi a Lastra a Signa (Firenze) nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1968. A partire da questa tragedia, quindi, gli investigatori riapriranno gli scatoloni. Prima di farlo, tuttavia, è necessaria accuratezza: alcuni materiali conservati al loro interno rischiano il deperimento una volta entrati in contatto con l’aria.

In ogni caso, i carabinieri stanno già procedendo all’acquisizione del Dna dei parenti delle vittime. All’appello ha risposto subito la madre di Pia Rontini (18 anni), uccisa insieme al fidanzato Claudio Stefanacci (21) il 29 luglio 1984 nelle campagne di Vicchio. Allo stesso appello ha risposto la sorella di Pasquale Gentilcore, ucciso a Sagginale, in località Fontanine di Rabatta, insieme alla fidanzata Stefania Pettini.

Tra gli elementi dai quali verrà estratto il Dna ci sono gli interni delle auto in cui il Mostro colpì le vittime mentre erano appartate, ciò che resta dei loro indumenti e anche la tenda nella quale si erano accampati Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, le ultime vittime attribuite al Mostro, aggredite a morte a settembre 1985. L’intento è, per il momento, confrontare il Dna delle vittime con quello eventualmente presente su ciò che è contenuto negli scatoloni della Procura.

I dubbi dell’avvocato dei familiari di Mauriot e Kraveichvili

Come riporta il Corriere della Sera, mentre gli avvocati Paolo Vanni (nipote di Mario Vanni), Valter Biscotti e Antonio Mazzeo hanno accolto positivamente la notizia sui nuovi accertamenti, di parere diverso è Vieri Adriani, legale rappresentante della famiglia di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili.

Secondo Adriani, si tratta di “un’iniziativa di dubbia efficacia”, in quanto “i principali soggetti sui quali si sono concentrate le indagini sono ormai tutti morti“, ma non solo. Adriani si dimostra dubbioso sullo “stato di conservazione” di quei reperti, dato che si tratta di “materiali custoditi per decenni in condizioni inadeguate” e che potrebbero aver degradato le eventuali tracce genetiche.

Il ruolo del genetista nel caso Garlasco

Nel caso Garlasco, Ugo Ricci ha lavorato come consulente della difesa di Alberto Stasi sull’impronta palmare numero 33, rilevata sul muro accanto alla scala della villetta di Chiara Poggi. Il genetista ha firmato con il collega Pasquale Linarello la parte biologica della relazione presentata nel luglio 2025. Al medico legale Oscar Ghizzoni, invece, è spettata l’analisi dattiloscopica.

Ricci e Linarello hanno riconsiderato gli esiti degli accertamenti dei RIS del 2007. All’epoca, il primo test per la ricerca di sangue aveva dato un risultato dubbio e quello di conferma era risultato negativo. I consulenti hanno riprodotto le condizioni degli esami su un muro intonacato, usando impronte sperimentali contenenti sangue e sudore. Anche in campioni in cui la presenza di sangue umano era certa, il test specifico ha dato esito negativo.

Secondo Ricci e Linarello, la ninidrina, il reagente usato per rendere visibile l’impronta, e la calce dell’intonaco potrebbero aver ostacolato la rilevazione del sangue. La calce potrebbe aver inciso anche sulla quantità di Dna recuperabile. Nella relazione, i consulenti di Stasi attribuiscono l’impronta ad Andrea Sempio e ritengono che sia stata lasciata da una mano sporca di sangue e sudore.