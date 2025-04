Inchiesta Tirrenia, in 40 indagati per biglietti gratis a magistrati e militari: accuse su corruzione e frode

Una quarantina di persone sono indagate per corruzione in un filone d’indagine della procura di Genova sulla Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione. L’inchiesta ha portato al sequestro di tre traghetti. Si ipotizza che l’azienda abbia fornito siano biglietti gratis per la Sicilia e la Sardegna a magistrati, forze dell’ordine e alti funzionari delle Prefetture di mezza Italia.

L’inchiesta sui biglietti gratis di Tirrenia

Tra gli indagati ci sono magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine, militari e funzionari di varie prefetture. La procura ipotizza il reato di corruzione, ovvero i funzionari avrebbero viaggiato a bordo delle navi della compagnia gratis con carte “gold” fornite dalla società.

Questo filone d’inchiesta nasce da quello riguardante i controlli in materia di norme ambientali che la procura di Genova ha disposto sui traghetti della flotta della Compagnia italiana di navigazione.

Fonte foto: ANSA

Una nave della compagnia Tirrenia

Per la prima tranche dell’inchiesta il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto due arresti domiciliari e 11 misure interdittive e ha ottenuto un sequestro preventivo di tre traghetti, per un valore di oltre 64 milioni.

I primi interrogatori dei 13 inizieranno mercoledì davanti al giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini che deciderà se accogliere le richieste di misure cautelari dopo avere ascoltato gli indagati, come previsto dalla legge Nordio.

Al nuovo filone di inchiesta che vede indagati magistrati, forze dell’ordine e alti funzionari delle prefetture si è dunque arrivati partendo dall’indagine sulla frode in pubbliche forniture.

Gli investigatori della Guardia di Finanza hanno ricavato una lista di nomi di persone che hanno viaggiato senza pagare su varie tratte per la Sardegna e la Sicilia.

Per i funzionari pubblici e i magistrati è scattata subito la contestazione di corruzione, anche se al momento non ci sarebbero stati accertamenti sugli eventuali favori che la compagnia Cin avrebbe ricevuto da loro. Da Genova sono stati trasmessi gli atti, per competenza, a Torino per almeno due magistrati liguri.

Questo filone di inchiesta si profila complesso e delicato proprio perché bisognerà dimostrare che a quei viaggi gratis sia corrisposto un, quantomeno, interessamento a qualche pratica o vicenda giudiziaria dall’altra parte.

L’inchiesta su ammiragli e funzionari delle Capitanerie di porto

Per quanto riguarda il primo filone d’indagine, che vede coinvolti ammiragli e funzionari di varie Capitanerie di porto e dirigenti della Tirrenia-Cin, le accuse, a vario titolo, sono di frode, falso e corruzione.

Ai militari delle Capitanerie vengono contestati 87 biglietti gratuiti o scontati, per un valore di circa 20 mila euro. L’indagine era nata nel 2023 da un’ipotesi di frode nelle pubbliche forniture in relazione a parte dei fondi che Cin ha ottenuto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per garantire la continuità territoriale con i propri traghetti sulla linea Genova-Porto Torres.

Secondo l’impianto accusatorio, le navi della società erano prive dei requisiti fissati dalla normativa internazionale in materia ambientale. Alcuni componenti dei motori principali e dei diesel generatori di corrente sarebbero stati manomessi o sostituiti con pezzi di ricambio non originali e, quindi, non conformi alle norme, che sarebbero state aggirate con attestazioni fasulle riportate sui registri o attraverso la contraffazione dei segni di autenticazione di competenza delle autorità pubbliche.

Il legale della compagnia di navigazione

Le richieste di misure, aveva commentato il legale della compagnia Pasquale Pantano, “arrivano a valle di un’indagine avviata da più di un anno, nel corso del quale la compagnia si è rapportata agli organi inquirenti in termini di indiscutibile trasparenza e massima collaborazione”.

La compagnia inoltre, aveva aggiunto, “ha affrontato spese rilevantissime per assecondare tutti i dubbi e le contestazioni formulate dalla procura, pur non condividendoli”.