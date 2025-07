Inchiesta Urbanistica a Milano, il sindaco Sala si difende parlando di "mani pulite" 33 anni dopo Tangentopoli

“Non esiste una singola azione che possa essere attribuita al mio personale vantaggio, le mie mani sono pulite“: parole, queste, pronunciate dal sindaco di Milano Beppe Sala nel corso dell’atteso consiglio comunale dopo le indagini a suo carico nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica che ha travolto la città meneghina. Il primo cittadino, ricordiamo, è stato iscritto nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di false dichiarazioni e concorso in induzione indebita. E non è un caso, ovviamente, che Sala abbia tirato fuori i due vocaboli – “mani” e “pulite” – come amministratore di una città che ancora sente il peso di Tangentopoli.

Cosa ha detto il sindaco Beppe Sala in Consiglio

Alle 16:30 di lunedì 21 luglio a Palazzo Marino ha avuto inizio il consiglio comunale, il più atteso a Milano, a seguito dell’esplosione dell’inchiesta urbanistica che ha travolto l’Amministrazione locale e lo stesso Beppe Sala, sindaco della città.

E proprio Sala, in un suo intervento, ha rilanciato l’occhio di bue su uno scandalo vecchio di 33 anni ma non abbastanza da essere dimenticato.

Le sue parole: “Non esiste una singola azione che possa essere attribuita al mio personale vantaggio, le mie mani sono pulite”. Beppe Sala ha anche riferito di aver sempre lavorato “esclusivamente nell’interesse per i cittadini e le cittadine”.

Nel suo intervento, inoltre, il primo cittadino di Milano ha condannato “atteggiamenti sgraziati e maleducati” da parte di “certa politica”, riferendosi al consigliere di Fratelli d’Italia Enrico Marcora che aveva pubblicato un’immagine che mostrava Sala con una divisa da carcerato.

Cosa significa “mani pulite”

Come anticipato, il riferimento di Sala all’inchiesta Mani Pulite è stato colto pienamente. L’espressione “mani pulite”, ricordiamo, fa riferimento al fenomeno Tangentopoli. Il nome dell’inchiesta era un omaggio al film Le mani sulla città di Francesco Rosi, lo stesso citato dal regista Marco Tullio Giordana nel film I Cento Passi (2000).

In una scena del film di Giordana il protagonista Luigi Lo Cascio, nei panni di Peppino Impastato, nel corso di un cineforum organizzato per la sua Associazione Musica e Cultura discute con i presenti proprio del film di Rosi. In una scena de Le mani sulla città alcuni consiglieri di opposizione della giunta di Napoli accusano la maggioranza di avere le “mani sporche” per sospetti coinvolgimenti nella speculazione edilizia.

I deputati di maggioranza rispondono: “Le nostre mani sono pulite”. Nel 1991 Antonio di Pietro aprì l’inchiesta sul fenomeno Tangentopoli sotto il nome di Mani Pulite.

La Milano di Tangentopoli

Recentemente intervistato per Il Foglio Antonio di Pietro ha precisato che l’inchiesta sull’urbanistica non si può paragonare a Mani Pulite: “All’epoca noi cercavamo chi prendeva i soldi, chi incassava vantaggi tangibili”, mentre le indagini attualmente in corso non sembrano mirare a un reato bensì a un “intero fenomeno”.

Come anticipato, fu proprio Antonio di Pietro che nel 1991 diede il nome “Mani Pulite” all’inchiesta sul fenomeno Tangentopoli. Lo scandalo interessava collusioni tra il mondo della politica e l’imprenditoria e le indagini partirono proprio dalla Procura di Milano, ma occuparono anche altre procure italiane.

Soprattutto, come ci racconta Gherardo Colomba nel podcast Non aprite i cassetti del potere e come sottolinea Treccani, proprio la città di Milano fu ribattezzata “Tangentopoli” e indicata come la città delle tangenti dopo l’arresto di Mario Chiesa il 17 febbraio 1992. Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzia, era un nome importante nel Partito Socialista Italiano.