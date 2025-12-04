Inchiostro tatuaggi indebolisce sistema immunitario, i colori superano la pelle e si accumulano nei linfonodi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

I tatuaggi possono indebolire il sistema immunitario per anni: è quanto emerge da un ampio studio internazionale guidato dall’italiana Arianna Capucetti. La ricerca, pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti Pnas, mostra che i pigmenti dell’inchiostro non resta confinato nella pelle, ma si sposta rapidamente attraverso il sistema linfatico, accumulandosi in grandi quantità nei linfonodi, organi deputati alla risposta immunitaria.

Tatuaggi e difese immunitarie

Il fenomeno non è nuovo, per la verità: già nel 2017 uno studio coordinato da Ines Schreiver del Bfr tedesco aveva identificato la presenza di pigmenti nei linfonodi, derivanti dai tatuaggi.

Ma il nuovo lavoro condotto dalla ricercatrice italiana, insieme ad altri 19 studiosi sotto il coordinamento di Santiago González dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, amplia la comprensione di ciò che accade dopo l’iniziale migrazione dell’inchiostro. La ricerca è consultabile gratuitamente sul sito pnas.org. Il titolo: “Tattoo ink induces inflammation in the draining lymph node and alters the immune response to vaccination”.

ANSA

Una volta raggiunti i linfonodi, le particelle di inchiostro vengono catturate dai macrofagi, che tuttavia non sono in grado di degradarle.

Questo porta alla morte cellulare e a una risposta infiammatoria bifasica: una fase acuta di circa due giorni, seguita da un’infiammazione cronica persistente, misurabile anche due mesi dopo il tatuaggio e potenzialmente prolungata per anni.

Particolarmente importanti sono le differenze tra i vari inchiostri: rosso e nero risultano più tossici per le cellule immunitarie, favorendo una condizione di stress immunologico continuo. Secondo gli autori, l’inchiostro rimane intrappolato nei linfonodi in modo permanente, coinvolgendo progressivamente cellule nuove e contribuendo al deterioramento della capacità di difesa dell’organismo.

Questa evidenza si inserisce in un dibattito che prosegue da anni, e che è ancora oggetto di approfondimento, sul possibile legame tra tatuaggi e rischio di tumori, in particolare i linfomi. Nel 2024 uno studio dell’Università di Lund, pubblicato su EClinicalMedicine, aveva evidenziato una correlazione statistica tra tatuaggi e linfomi, pur senza chiarirne i meccanismi biologici. Il nuovo studio oggi aggiunge elementi importanti.

Tatuaggi e vaccini

Gli autori hanno inoltre osservato che la presenza di pigmenti nel linfonodo interferisce con l’efficacia vaccinale. In particolare, la risposta anticorpale a un vaccino mRNA anti-SARS-CoV-2 appare ridotta, mentre quella contro un vaccino antinfluenzale inattivato con raggi UV risulta paradossalmente potenziata. Le differenze sembrano riflettere i diversi meccanismi d’azione delle due classi vaccinali, ma sottolineano comunque come la pratica del tatuaggio può alterare l’immunoreattività in modo non trascurabile.

La percentuale di persone tatuate in Italia

Oggi quasi una persona su cinque nel mondo ha almeno un tatuaggio. Negli Usa la percentuale supera il 30%. Per quanto riguarda l’Italia, un sondaggio del 2018 di Dalia Research ha riportato che l’Italia avrebbe il tasso più alto di persone con tatuaggi, con il 48% della popolazione tatuata.

Invece secondo l’Iss al 2015 risultavano 6,9 milioni di persone con un tatuaggio in Italia, pari al 12,8% della popolazione. La percentuale sale al 13,2% se si considerano anche gli ex-tatuati.

“Che c’è scarsa informazione. La maggior parte rimuove il tatuaggio per motivi personali, non sanitari. Solo una piccolissima percentuale rimuove il tatuaggio perché gli provoca reazioni avverse”, ha spiegato a Today il dottor Giuseppe Scarcella, consulente dermatologo dell’ospedale G. Fracastoro San Bonifacio – Verona e National Head of Laser & HighTech Department of ISPLAD.