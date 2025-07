Incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, Mattia Caruso e Simone Marzullo morti nello schianto tra auto e scooter

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In un grave incidente stradale avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto hanno perso la vita i diciassettenni Mattia Caruso e Simone Marzullo. I due giovani sono deceduti in uno schianto tra lo scooter su cui viaggiavano e un’automobile. Sono morti sul colpo.

L’incidente stradale a Barcellona Pozzo di Gotto

L’incidente stradale in cui hanno perso la vita i 17enni Mattia Caruso e Simone Marzullo si è verificato poco dopo le 2,30 della notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto e, più precisamente, all’incrocio tra le vie Kennedy e San Vito, nei pressi di un distributore di benzina.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dalla Gazzetta del Sud, una Fiat Punto avrebbe centrato in pieno lo scooter su cui viaggiavano i due diciassettenni, che sopraggiungeva da via San Vito. L’auto avrebbe fatto poi un testa coda per poi colpire un’altra vettura parcheggiata e un albero che si trovava sul marciapiede.

Inutili i soccorsi per Mattia Caruso e Simone Marzullo

Mattia Caruso e Simone Marzullo sono morti sul colpo.

La salme dei due ragazzi sono state trasferite all’obitorio del Policlinico di Messina e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sull’incidente hanno avviato le indagini i carabinieri. Il conducente dell’automobile che avrebbe centrato in pieno lo scooter su cui viaggiavano le due vittime è stato portato in ospedale per i controlli di rito e per essere sottoposto ad alcol test e drug test.

Il messaggio dell’arciprete del Duomo di Santa Maria Assunta Santo Colosi

L’arciprete del Duomo di Santa Maria Assunta, Santo Colosi, ha dedicato un pensiero a Mattia Caruso e Simone Marzullo, morti nell’incidente stradale avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, nella notte tra lunedì e martedì.

Il suo messaggio condiviso sui social: “Lacrime, affidamento a Dio delle giovani vite stroncate, preghiere e consolazione per le famiglie di Mattia e di Simone distrutte dal dolore. La comunità parrocchiale è profondamente provata. I ministranti ed il coro, catechisti ed animatori dei Grest degli anni passati abbracciano i famigliari”.