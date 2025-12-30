Incidente a Belcastro sulla statale 106 Ionica, un morto e tre feriti nello scontro tra un furgone e due auto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di un morto e tre feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella giornata del 29 dicembre sulla statale 106 Ionica a Belcastro, in provincia di Catanzaro. A scontrarsi sono stati un furgone e due auto: nell’impatto è morto il conducente di una delle vetture, Pietro Fontana, 33enne originario di Mesoraca (Crotone). I tre feriti, due dei quali gravi, sono stati portati all’ospedale.

Incidente sulla statale 106 a Belcastro

L’incidente si è verificato nella serata di lunedì 29 dicembre lungo la statale 106 Ionica, a cavallo delle province di Catanzaro e Crotone.

All’altezza di Belcastro (Catanzaro) c’è stato uno scontro che ha coinvolto tre veicoli: un furgone e due auto. Lo riporta Ansa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e i carabinieri.

Scontro tra auto e furgone, morto Pietro Fontana

Nell’incidente è morto a causa delle gravi ferite riportate il conducente di una delle due vetture coinvolte, una Toyota Yaris.

La vittima, riporta Adnkronos, si chiamava Pietro Fontana, aveva 33 anni ed era originario di Mesoraca, in provincia di Crotone.

Tre i feriti, due gravi

Nello scontro sono rimaste ferite altre tre persone, due delle quali in modo grave: sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate all’ospedale di Catanzaro.

La strada statale 106 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata.

Ancora da chiarire le cause: i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente mortale sull’A26 a Genova

Nelle stesse ore c’è stato un altro incidente mortale, avvenuto sull’autostrada A26 all’altezza di Mele, in provincia di Genova.

A scontrarsi sono stati un autobus e un camion, coinvolgendo poi tre autovetture.

Nello scontro è morto il conducente del bus, altre 20 persone sono rimaste ferite.