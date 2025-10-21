Incidente a Cambiano vicino Torino, violento scontro tra auto e moto: morto motociclista 57enne

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

All’alba del 21 ottobre, intorno alle 6.30, un motociclista è morto a Cambiano (Torino) a causa di un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto sulla quale viaggiava la vittima 57enne si sarebbe scontrata con un’auto. Per via della violenza dell’impatto, il centauro è stato sbalzato dal mezzo a due ruote ed è morto sul colpo.

Incidente stradale, scontro tra auto e moto a Cambiano (Torino)

Nuova tragedia sulle strade italiane: a Cambiano, comune in provincia di Torino, un uomo di 57 anni è morto nella prima mattinata del 21 ottobre, a causa di un violento incidente.

Il sinistro si è verificato intorno alle 6.30 quando, sulla via Nazionale di Cambiano (all’altezza di via Volta), è avvenuto un violento scontro tra un’auto e una moto.

Lo scontro tra i due mezzi si è verificato sulla via Nazionale (ex Statale 29) a Cambiano

La vittima, a bordo del mezzo a due ruote (una moto Honda), si sarebbe scontrata con una Fiat Panda.

Morto un motociclista 57enne

Dopo l’impatto, il motociclista è stato sbalzato dal suo mezzo, finendo sull’asfalto. L’uomo alla guida dell’auto, identificato come un residente della zona, è rimasto illeso.

L’allarme è scattato a pochi minuti dallo scontro: i sanitari del 118 dell’Azienda Zero di Torino si sono subito precipitati sul luogo dell’incidente.

Purtroppo, però, al loro arrivo non c’era più nulla da fare: il centauro, residente a Trofarello, è morto sul colpo. Una volta giunti sul luogo dell’incidente a Cambiano, i soccorritori hanno solamente potuto constatare il decesso.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente avvenuto a Cambiano all’alba del 21 ottobre non è ancora chiara. Sono ancora in corso le indagini che serviranno a chiarire eventuali responsabilità e a comprendere per quale motivo la moto si sia scontrata con l’auto.

Oltre ai sanitari del 118, sulla via Nazionale (un tempo semplicemente nota come Statale 29), sono sopraggiunti anche i Carabinieri della compagnia di Chieri, che hanno già effettuato i rilievi necessari.

Non è escluso che la tragedia possa essersi generata da una distrazione o da una mancata precedenza.

I due mezzi incidentati sono stati sequestrati per accertamenti.