Incidente a Caravaggio vicino Bergamo causa due morti, ferite anche due bambine nello scontro tra quattro auto
Due vittime in un maxi incidente tra quattro auto a Caravaggio, in provincia di Bergamo: morti il padre e la nonna di due bambine, rimaste ferite
Maxi carambola tra quattro auto a Caravaggio, nel Bergamasco, con due vittime. Nell’incidente sono morti il padre e la nonna di due bambine di 6 e 5 anni. Le due piccole rientrano tra le sette persone rimaste ferite nel violento schianto. Richiesto l’intervento sul posto di due elicotteri.
- La maxi carambola vicino Bergamo
- Due morti e sette feriti nello schianto sulla provinciale
- La dinamica dell'incidente a Caravaggio
La maxi carambola vicino Bergamo
L’incidente si è verificato intorno alle 12.30 di domenica 15 marzo, sulla strada provinciale 185 Rivoltana, all’altezza di un ristorante del comune di Caravaggio.
Coinvolte nello scontro quattro vetture, tra cui una Citroen C5 su cui viaggiava una coppia, insieme alle due figlie piccole e alla nonna.
Due morti e sette feriti nello schianto sulla provinciale
Nel terribile impatto questa auto è stata scaraventata nel canale a bordo strada, provocando la morte del padre 38enne e della nonna di 73 anni.
A bordo delle altre tre vetture interessate una 29enne, una donna di 42 anni con un uomo di 48 anni e un 74enne, tutti feriti senza gravi conseguenze e trasportati negli ospedali vicini.
Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze, due automediche e due elisoccorsi decollati da Bergamo e Brenno.
Ferite lievemente anche le due bambine e la madre 34enne. Per le due vittime, invece, non ci sarebbe stato nulla da fare.
La dinamica dell’incidente a Caravaggio
Sul posto anche i vigili del fuoco provenienti da Dalmine e Treviglio, i carabinieri e la polizia stradale di quest’ultimo comune della provincia di Bergamo, per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.
Secondo le ricostruzioni fatte finora e riportate dall’Eco di Bergamo, la maxi carambola potrebbe essere stata innescata da un sorpasso pericoloso della Mercedes guidata dalla 29enne.
L’auto avrebbe colpito altre due vetture, tra le quali quella su cui viaggiavano le due vittime, e nel maxi scontro è rimasta coinvolta anche una Jeep.